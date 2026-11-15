Kai Trump o maminem partnerju Tigerju Woodsu: Krasen je, vedno mi pomaga

Kai Trump je spregovorila o svojem odnosu z materinim partnerjem Tigerjem Woodsom. "Najboljši je. Zelo ga imam rada. Je krasen človek in vedno, ko ga potrebujem, mi pomaga," je dejala v pogovoru za Golfweek. 19-letnico in 50-letnega športnika poleg družinskih vezi povezuje tudi ljubezen do golfa, ki ga na univerzitetni ravni trenira tudi vnukinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Kai Trump se z materinim partnerjem Tigerjem Woodsom zelo dobro razume. FOTO: Profimedia

Zanimanje za ta šport pa je v hčerki vzbudila prav njena mama Vanessa, ki jo je na igrišče za golf prvič peljala, ko je imela Kai dve leti. "Če ne bi bilo nje, se sedaj najverjetneje ne bi ukvarjala z golfom," je razkrila, znano pa je tudi, da se na zelenico, ko ima le priložnost, odpravi tudi v dedkovi družbi.

Da jo na športni poti podpira Woods, je 19-letnica že večkrat javno izpostavila. Lansko leto je tako razkrila, kakšen nasvet ji je ponudil, preden nastopa na pomembnih turnirjih: "Po mojem mnenju je najboljši igralec golfa na svetu in še boljši človek. Dejal mi je, naj se na igrišču predvsem zabavam in grem s tokom dogajanja. Kar se bo zgodilo, se bo zgodilo."