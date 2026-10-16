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Tuja scena

Kai Trump z golfišč na nepričakovano operacijo zapestja

Miami, 16. 10. 2026 08.00 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Kai Trump

Kai Trump, vnukinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v bolnišnici. 19-letnica je na družbenem omrežju sporočila, da se je že na začetku študijskega leta soočila z zdravstvenimi težavami, ki ji bodo otežile golf sezono, saj je morala na nepričakovano operacijo zapestja.

Kai Trump, ki se tudi med študijem ukvarja z igranjem golfa, bo morala za nekaj časa odložiti svojo palico. 19-letnica je na družbenem omrežju sporočila, da je prestala operaciju zapestja. Kot je zapisala ob fotografiji, na kateri leži v bolnišnični postelji, videti pa je tudi roko, na kateri so zdravniki opravili poseg, je dolgoročno gledano sprejela pravo odločitev zase in svoje zdravje.

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"Čeprav sem upala, da se bom lahko izognila operaciji, sedaj vem, da sem po pogovoru s svojo družino, trenerji in drugimi svetovalci sprejela pravo odločitev za svoje zdravje na dolgi rok in ljubezen do igre," je sporočila in pojasnila, da se je že med prvim turnirjem sezone poškodovala.

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"Zagotovo si nisem predstavljala, da bo prihodnjih nekaj mesecev takšnih, a nas včasih pot zanese drugam, sama pa sem se odločila, da bom nepričakovan ovinek sprejela s potrpljenjem in veliko mero odločnosti," je še zapisala in dodala, da bo okrevanje trajalo nekaj časa in se zahvalila vsem, ki ji stojijo ob strani.

Vnukinja ameriškega predsednika se je avgusta preselila v Miami, kjer je začela študirati, septembra pa je svojim sledilcem sporočila, da se je med turnirjem v golfu poškodovala.

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KOMENTARJI2

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Dr Dre
16. 10. 2026 08.54
Groza, vsi jokamo.. Upam, da je zavarovana..
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0 0
Aijn Prenn
16. 10. 2026 08.39
Dedi jo bo čist pokvaru.
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