Kaia Gerber in Austin Butler prvič uradno skupaj na rdeči preprogi

Hči manekenke Cindy Carwford, Kaia Gerber, ki je na glamuroznem dogodku Met Gala sijala v svilnati zlati obleki s kovinskimi dodatki Alexandra McQueena in nakitu Kwiat, se je na rdeči preprog prvič pojavila v spremstvu novega spremljevalca, igralca Austina Butlerja. 20-letna manekenka in njen deset let starejši spremljevalec sta tako tudi uradno potrdila govorice, da sta par.