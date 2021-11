Kaia Gerber in Jacob Elordi sta se razšla, poroča portal Page Six . Vir je za omenjeno spletno stran potrdil, da sta končala zvezo in je bil razhod prijateljski .

Nekaj dni po praznovanju njenega 20. rojstnega dne sta se uradno sprehodila po slavnostni preprogi kot par, in sicer sta se 25. septembra skupaj udeležila svečanega odprtja Muzeja filmske umetnosti v Los Angelesu. Kljub razhodu si Kaia Gerber in Jacob Elordi, ki sta v razmerju zdržala eno leto, še vedno sledita na družbenih omrežjih.

Kaia in Jacob sta govorice, da sta par, prvič sprožila septembra lani, ko so ju opazili skupaj v New Yorku. Od takrat sta bila večkrat opažena skupaj ob različnih priložnostih. 24-letni zvezdnik filma Euphoria se je lansko jesen Kaii in njeni družini pridružil na počitnicah v Mehiki, še preden sta svojo zvezo javno obelodanila novembra lani. Takrat sta delila fotografije njunih kostumov za noč čarovnic. Zabave za noč čarovnic sta se udeležila tudi letos, takrat pa so ju paparaci zadnjič fotografirali skupaj v javnosti.

Pred Kaio so Jacoba povezovali s soigralko iz filma Euphoria Zendayo in soigralko v filmu The kissing booth Joey King. Mlada manekenka pa je pred tem hodila s Petom Davidsonom.