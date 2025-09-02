Kaia Gerber na rdeči preprogi poljubljala igralca Lewisa Pullmana

Kaia Gerber in Lewis Pullman na filmskem festivalu v Benetkah nista skrivala, da sta sveže zaljubljena. 23-letna manekenka in 32-letni igralec sta na premiero njegovega novega filma The Testament of Ann Lee prispela z roko v roki, na rdeči preprogi pa sta si izmenjala strasten poljub, ki so ga v objektive ujeli tudi fotografi.
Nov zvezdniški par so med izkazovanjem nežnosti opazili že nekaj dni prej, ko sta večerjala v eni od beneških restavracij, zvezdnik filma Top Gun: Maverick pa je očitno pozabil, da sta v javnosti, saj je manekenko nežno udaril po zadnji plati.
Pullmana in Gerberjevo romantično povezujejo od januarja, ko sta skupaj praznovala njegov rojstni dan, takrat pa naj bi se sestajala že nekaj tednov, je za People potrdil vir. Zvezdnika sta zvezo skušala pred javnostjo skrivati, saj se je Kaia ravno razšla z Butlerjem. V javnosti sta se skupaj pojavila maja na premieri predstave Slika Doriana Graya v New Yorku, mesec pozneje pa so ju opazili na koncertu v Los Angelesu.
