Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Kaia Gerber na rdeči preprogi poljubljala igralca Lewisa Pullmana

Benetke, 02. 09. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Kaia Gerber, hči manekenke Cindy Crawford, je znova zaljubljena. Čeprav se je 23-letnica januarja razšla z Austinom Butlerjem, je hitro znova našla srečo v ljubezni z igralcem Lewisom Pullmanom. Par je skupaj stopil na rdečo preprogo filmskega festivala v Benetkah, kjer naklonjenosti drug do drugega nista skrivala.

Kaia Gerber in Lewis Pullman na filmskem festivalu v Benetkah nista skrivala, da sta sveže zaljubljena. 23-letna manekenka in 32-letni igralec sta na premiero njegovega novega filma The Testament of Ann Lee prispela z roko v roki, na rdeči preprogi pa sta si izmenjala strasten poljub, ki so ga v objektive ujeli tudi fotografi.

Nov zvezdniški par so med izkazovanjem nežnosti opazili že nekaj dni prej, ko sta večerjala v eni od beneških restavracij, zvezdnik filma Top Gun: Maverick pa je očitno pozabil, da sta v javnosti, saj je manekenko nežno udaril po zadnji plati.

Preberi še Razšla sta se Kaia Gerber in Austin Butler

Pullmana in Gerberjevo romantično povezujejo od januarja, ko sta skupaj praznovala njegov rojstni dan, takrat pa naj bi se sestajala že nekaj tednov, je za People potrdil vir. Zvezdnika sta zvezo skušala pred javnostjo skrivati, saj se je Kaia ravno razšla z Butlerjem. V javnosti sta se skupaj pojavila maja na premieri predstave Slika Doriana Graya v New Yorku, mesec pozneje pa so ju opazili na koncertu v Los Angelesu.

kaia gerber lewis pullman benetke par zveza poljub igralec manekenka
Naslednji članek

Victoria Beckham delila počitniške fotografije: Popoln zaključek poletja

SORODNI ČLANKI

Kaia Gerber na večerji z Liamom Hemsworthom

Kaia Gerber poustvarila videz svoje mame Cindy Crawford iz leta 1993

Cindy Crawford hčerki Kaii ob rojstnem dnevu: Tako ponosna sem nate

Kaia Gerber o mami Cindy Crawford: Je kot dobro vino

22-letna hči Cindy Crawford se ni zavedala, kakšna modna ikona je njena mama

Hčeri Cindy Crawford se nepotizem v Hollywoodu ne zdi nič posebnega

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
02. 09. 2025 13.49
si je našla vodovodarja
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198