Kaia Gerber na večerji z Liamom Hemsworthom

Se na zvezdniški sceni obeta nova afera? Kaia Gerber se je namreč na večerjo odpravila z Liamom Hemsworthom, nikjer pa ni bilo opaziti njenega fanta Austina Butlerja. A če so nekateri takoj pomislili, da v razmerju mladih zaljubljencev škriplje, naj to nikakor ne bi držalo. Liamu in Kaii se je na večerji pridružila tudi igralka Laura Dern, slavni igralec pa naj bi manjkal zaradi snemanja novega filma.

Se med Kaio Gerber in Liamom Hemsworthom nekaj plete? To so se ob pogledu na fotografije slavnih igralcev na skupni večerji začeli spraševati mnogi. O zvezdničinem fantu Austin Butlerju namreč ni bilo sledu, a kot so pozneje zatrdili viri, ne gre zganjati panike.

Kaia Gerber in Liam Hemsworth sta bila skupaj na večerji FOTO: Profimedia icon-expand

23-letnica in 34-letnik sta bila opažena na večerji v prestižni restavraciji Ralpha Laurena The Polo Bar v New Yorku v torek okoli 21. ure. A zvezdnika nista bila sama, saj se jima je pridružila igralka Laura Dern, kot so zatrdili viri pa bi se trojici moral pridružiti tudi Kaiin fant. "Dolge ure je snemal za novi film Darrena Aronofskega z naslovom Caught Stealing, a se mu ni izšlo," so povedali za Page Six.

Austin Butler trenutno snema film Caught Stealing z Zoe Kravitz. FOTO: Profimedia icon-expand

33-letni zvezdnik filma Elvis in hčerka legendarne Cindy Crawford sta svojo ljubezensko zvezo začela v začetku leta 2022. V zadnjem času naj bi bil igralec izjemno zaposlen s snemanjem novega filma, manekenka pa prosti čas raje izkoristi za druženje s slavnimi prijatelji, namesto, da bi posedala doma.