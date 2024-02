Kaia Gerber o mami Cindy Crawford: Je kot dobro vino

Cindy Crawford je modna ikona, legendarna manekenka in ena od tistih lepotic, ki ji leta ne pridejo do živega. Da je kot dobro vino, ki je z leti vse boljše in boljše, se strinja tudi njena hčerka Kaia Gerber. 22-letnica je na svojo mamo zelo ponosna, kar je dokazala tudi z objavo na družbenih omrežjih, ki jo je nedavno delila, saj je njena mama praznovala 58. rojstni dan.

OGLAS

Včasih je veljalo, da ima lepota omejen rok trajanja, a za nekatere zvezdnice v Hollywoodu to preprosto ne drži. Ena izmed tistih, ki ji leta ne pridejo do živega, je tudi slavna manekenka Cindy Crawford. Zvezdnica je nedavno dopolnila 58 let, a še danes navdušuje s svojim postavnim telesom in ikoničnim videzom.

Kaia Gerber je ponosna na svojo mladostno mamo Cindy Crawford. FOTO: Instagram story icon-expand

Na svojo slavno mamo je izjemno ponosna tudi Kaia Gerber. 22-letnica je svojo mamo opisala kot dobro vino, kar pomeni, da je s staranjem samo še boljša oziroma lepša. Tako je napisala ob objavi na Instagram Storyju, na katerem je delila fotografijo svoje mame na praznovanju, ko je dopolnila 21 let.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Omenjeno fotografijo je v začetku tedna na svojem profilu objavila kar Cindy sama. Delila je še eno fotografijo s torto iz otroških let, nato eno iz časa njenih največjih uspehov, ko je ob praznovanju ameriške polnoletnosti krasila naslovnico revije Vouge in posnetek iz sedanjosti. Na njem piha svečke, ki so zaradi vetra sicer že ugasnile, a kot se je pošalila manekenka, vseeno lahko pozira za fotografijo. "Hvaležna za še en komplet rojstnodnevnih sveč - hvala za vso ljubezen," je pripisala ob galerijo foto in video spominov. V komentarjih so ji čestitali številni slavni prijatelji.

Legendarni model je mama dveh otrok. Poleg 22-letnice ima skupaj z možem Randejem Gerberjem, s katerim sta se poročila leta 1998, še 24-letnega sina Presleya. Tudi mož in sin sta svoji ljubljeni ženi in mami ob posebnem dnevu namenila objavo na družbenih omrežjih, kjer sta ji zaželela vse najboljše in objavila nekaj njihovih skupnih fotografij. Sin, ki stopa po maminih manekenskih stopinjah, jo je celo označil za svoj vzor in se ji zahvalil za podporo in ljubezen.