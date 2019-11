Kaitlynn Carter spregovorila o kratkem razmerju z Miley Cyrus

Kaitlynn Carter je prvič spregovorila o kratkem razmerju z glasbenico Miley Cyrus . V eseju, ki ga so ga pred kratkim objavili pri Elle, je pojasnila, kako so se njena čustva do Miley med počitnicami v tujini kar naenkrat spremenila v ljubezen. Obe sta se pred izletom ravno razšli s svojima partnerjema – Kaitlynn z Brodyjem Jennerjem , Miley pa z Liamom Hemsworthom .

31-letno Kaitlynn in 26-letno Miley so fotografi med poljubljanjem v svoje objektive prvič ujeli avgusta v Italiji, ravno v času, ko sta Miley in Liam naznanila svoj razhod. "Ko sva s prijateljico potovali po Evropi in želeli preboleti bivša partnerja, se je rodilo moje prvo razmerje z žensko," je pojasnila. Med drugim je še povedala, da se je ljubezen zgodila kar naenkrat in nadaljevala: "Ko sem razmišljala o najinem triletnem prijateljstvu sem dojela, da sem do nje vedno čutila nekaj, kar do ostalih prijateljev nisem."