Kaj Anastasia in Petar obožujeta drug pri drugem?

Ljubezen med Petrom Rašićem in Anastasio Kaleb na prvi pogled deluje prav filmsko. Zaljubila sta se v oddaji Sanjski moški Hrvaške, nato uspela svojo ljubezen več kot pol leta skrivati, zdaj pa jo s ponosom delita s svetom. A četudi sta po koncu šova trdila, da bosta svojo zasebnost ohranila zase, vsake toliko naredita izjemo.
Lepa Hrvatica in postavni Srb sta pred kratkim za hrvaške medije razkrila, kaj je tisto, kar drug pri drugem najbolj občudujeta. "Ponavadi jaz vstanem pred njo, ona pa me, takoj ko se zbudi, vedno objame," je za RTL.hr zaupal Petar, njegova draga pa je razkrila, da skrbi, da ni nikoli lačna. "Pri njem bi izpostavila kuhanje. Res mi dobro kuha," je priznala lepotica.
Zaljubljenca, ki so ju mnogi na začetku označevali za par, ki je skupaj zaradi promocije, tako vedno znova dokazujeta, da je njuna ljubezen pristna in resnična. Čeprav občasno zaradi dela manj časa preživita skupaj, imata v Zagrebu stanovanje, ki je postalo njun dom. Večkrat sledilce razveselita z romantičnimi objavami na družbenih omrežjih, nedavno pa sta se skupaj udeležila tudi enega najbolj glamuroznih medijskih dogodkov na Hrvaškem, kjer sta zablestela.
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