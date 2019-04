Kaj danes počnejo otroški zvezdniki iz serije Prijatelji?

Noelle Sheldon, Cole Sprouse, Daryl Sabara, Mae Whitman in Kyla Pratt so kot otroci zaigrali v priljubljeni seriji Prijatelji. In kje so pristali več kot desetletje kasneje?

Približno 15 let po tem, ko so zvezdniki še kot dojenčki in otroci zaigrali v priljubljeni seriji Prijatelji, si še vedno utirajo svojo pot v svet šovbiznisa. Poglejmo, kako danes izgledajo in kaj počnejo nekateri od njih. Noelle Sheldon 16-letna Noelle Sheldon je v seriji Prijatelji zaigrala dojenčico Emmo. Kasneje je zaigrala v nekaterih filmih, kot so romantični filmPravljična romanca, grozljivka Miin drugih. O svoji vlogi v Prijateljih je dejala: ''Mislim, da takrat nisem bila slavna ... Vsaj jaz tega ne vidim tako. Takrat sem bila še dojenčica. Ljudje me zagotovo nikjer ne ustavljajo in ne govorijo: Oh, ti si Emma iz Prijateljev.''

Noelle s sestro Cali Sheldon FOTO: Profimedia

Cole Sprouse 26-letni Cole Sprouse je v seriji Prijatelji zaigral Rossovega sina Bena. Priznal je, da mu je bilo včasih zelo težko igrati, ker je bil kot deček zagledan v Jennifer Aniston: ''Vsi so bili zelo prijazni, celotna zasedba ... Ampak v bližini Jennifer Aniston sem vseeno otrpnil, zmrznil, pozabil svoje besedilo. Bil sem res zaljubljen v njo.'' Sprouse se še vedno nahaja v svetu igre – zaigral je v filmihPaglavca v hotelu, Five feet apart in seriji Riverdale, še vedno pa se rad spominja svojih zgodnjih začetkov in vloge vPrijateljih. Ljudje ga, kot pravi, še vedno kdaj pokličejo 'Ben' in takrat se vedno odzove.

Cole Sprouse v vlogi Rossovega sina (levo) in v seriji Riverdale (desno) FOTO: Profimedia

Daryl Sabara Ko je 26-letni Daryl Sabara nastopil v serijiPrijatelji, je bil že 'zvezda', zahvaljujoč svoji pretekli vlogi v Spy Kids. Nastopil je v vlogi Owena, dečka, ki je zahvaljujoč Chandlerjevemu 'bebetanju' izvedel, da je v resnici posvojen. Kasneje je zaigral v filmih Mali Vohuni, Polarni vlak, Zeleni pekel in drugih.

Daryl Sabara je stopil v čevlje dečka Owena, ki je zaradi Chandlerja izvedel, da je posvojen FOTO: Profimedia

Mae Whitman 30-letna Mae Whitman je v Prijateljih nastopila v vlogi Sarah Tuttle, deklice, ki je zaradi Rossa padla po stopnicah. Odraščala je v svetu filma in danes priznala, da je imela veliko srečo, ker je uživala podporo celotne družine, saj bi se sicer njeno življenje morda obrnilo v popolnoma drugačno smer. Kasneje je zaigrala v filmih Dan neodvisnosti, Upanje ostane, Starševstvo, seriji Dobra dekleta in drugih.

Mae Whitman je nastopila v vlogi Sarah Tuttle FOTO: Profimedia

Kyla Pratt 32-letna Kyla Pratt je v Prijateljih nastopila v vlogi Charle Nichols, deklice, ki je močno kritizirala Rossa zaradi Sarahinega (Whitmaninega) padca po stopnicah. Kasneje je zaigrala v številnih filmih, kot so Dr. Dolittle, Ljubezen in košarka, Hotel za pse in drugih.