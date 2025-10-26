Kaj je Beyoncé podarila glasbeni kolegici Miley Cyrus?

Glasbenica Miley Cyrus je v intervjuju za revijo Vogue France razkrila, kaj ji je podarila stanovska kolegica Beyoncé , s katero sta skupaj sodelovali pri pesmi II Most Wanted . "Beyoncé je vsekakor najboljša," je reviji zaupala 32-letnica in razkrila, da ji je glasbena zvezdnica podarila poseben kos nakita.

"Podarila mi je zapestnico, ki je nikoli ne dam dol. Verjemite, da jo znam izkoristiti, ko kaj rabim. Če mi nekdo reče, da sem se zmotila ali naredila kaj narobe, jim odvrnem: 'Veste kaj? Ni važno. Beyoncé mi je dala to zapestnico, poglejte!'"

Poti dveh pevk so se prekrižale pred nekaj leti, ko je Beyoncé povabila Miley h glasbenemu sodelovanju. Povabilo je sčasoma privedlo do njunega dueta, ki je del country albuma 44-letnice. Zvezdnici sta za pesem na podelitvi grammyjev osvojili kipca za najboljši country duet. "To pesem sem napisala pred dvema letoma in pol. Ko me je Beyoncé kontaktirala glede glasbe, sem takoj pomislila nanjo, ker resnično zajema najin odnos."