Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Kaj je Beyoncé podarila glasbeni kolegici Miley Cyrus?

Los Angeles, 26. 10. 2025 09.19 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Pevka Miley Cyrus je v pogovoru za modno revijo razkrila zgodbo o posebnem darilu, ki ga je prejela od zvezdnice in stanovske kolegice Beyoncé. Za poklon je dejala, da ga vselej nosi, saj da ji pomaga pri soočanju s kritikami.

Glasbenica Miley Cyrus je v intervjuju za revijo Vogue France razkrila, kaj ji je podarila stanovska kolegica Beyoncé, s katero sta skupaj sodelovali pri pesmi II Most Wanted. "Beyoncé je vsekakor najboljša," je reviji zaupala 32-letnica in razkrila, da ji je glasbena zvezdnica podarila poseben kos nakita.

Kaj je Beyoncé podarila glasbeni kolegici Miley Cyrus?
Kaj je Beyoncé podarila glasbeni kolegici Miley Cyrus? FOTO: Profimedia

"Podarila mi je zapestnico, ki je nikoli ne dam dol. Verjemite, da jo znam izkoristiti, ko kaj rabim. Če mi nekdo reče, da sem se zmotila ali naredila kaj narobe, jim odvrnem: 'Veste kaj? Ni važno. Beyoncé mi je dala to zapestnico, poglejte!'"

Poti dveh pevk so se prekrižale pred nekaj leti, ko je Beyoncé povabila Miley h glasbenemu sodelovanju. Povabilo je sčasoma privedlo do njunega dueta, ki je del country albuma 44-letnice. Zvezdnici sta za pesem na podelitvi grammyjev osvojili kipca za najboljši country duet. "To pesem sem napisala pred dvema letoma in pol. Ko me je Beyoncé kontaktirala glede glasbe, sem takoj pomislila nanjo, ker resnično zajema najin odnos."

Miley Cyrus Beyoncé zapestnica darilo
Naslednji članek

Zvezdnica britanskih Talentov presenetila s preobrazbo

SORODNI ČLANKI

Liam Hemsworth in Gabriella Brooks sta zaročena

Zvezdo na Pločniku slavnih bosta prejela tudi Miley Cyrus in Shaquille O'Neal

Miley Cyrus izdala duet s supermodelom Naomi Campbell

Miley Cyrus: V tistem obdobju sem vse izgubila

Miley Cyrus o odnosu z očetom: Prevzela sem veliko mamine bolečine

Miley Cyrus o spreminjajočem se odnosu z oboževalci: Ni več neposredne povezave

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306