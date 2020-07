Kaj je gibanje #FreeBritney in zakaj je preplavilo družbena omrežja?

Pevka Britney Spears je pred tedni zagovarjala svoje objave na družbenih omrežjih in sledilcem sporočila, da je to najbolj iskrena različica nje in da je srečna. A njeni oboževalci so prepričani, da je Britney že več kot deset let v ujetništvu svojega očeta in da so objave, predvsem na njenem Instagramu, klic na pomoč. Družbena omrežja je zavzel ključnik #FreeBritney (#OsvoboditeBritney, op. a.). Kaj pomeni ključnik in zakaj je prav zdaj preplavil internet?

icon-expand Britney Spears FOTO: Profimedia

Britney Spears je zadnje leto na svojem Instagramuizjemno aktivna. Nenehno objavlja videe sebe, kako pleše, kako telovadi, objavlja tudi videe, v katerih razkazuje svoja nova oblačila. Med objavami je tudi kar nekaj selfijev, na katerem ima Britney razmazan mejkap, črne podočnjake, zaradi česar je oboževalce in njene sledilce zaskrbelo zanjo. Mnogim se zdi, da so vse njene objave v resnici klic na pomoč. Zgodilo se je že, da so ji oboževalci pod eno od objav napisali, naj v najnovejši objavi pozira v rumeni majici ali pa naj objavi fotografijo grlic. In glej ga zlomka, Britney očitno dodobra sledi svojim komentarjem, saj je to tudi storila – pozirala je v rumeni majici in objavila sliko z grlicami. Ne samo, da so skrb izrazili njeni oboževalci, podporo so ji na takšen ali drugačen način izrazili tudi njeni prijatelji iz sveta slavnih in bogatih. Med drugim so se oglasili: Rebel Wilson, Rose McGowan, Ariel Winter, Paris Hilton in njena soigralka iz filma Več kot dekle Taryn Manning. Več kot 100 tisoč oboževalcev je celo podpisalo peticijo, ki poziva k osvoboditvi glasbenice. A vprašanje, ki se poraja je: zakaj Britney ni svobodna oziroma, zakaj oboževalci menijo, da potrebuje njihovo pomoč?

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zakaj je Britney sploh treba osvoboditi? Zapleti so se za Britney začeli leta 2007. To je bilo leto, ki je pevko najbolj zaznamovalo in ko je dosegla najnižje dno. Tistega leta se je namreč začela grda ločitev od Kevina Federlinea, očeta njenih dveh sinov. Britney je takrat doživela javni živčni zlom in si pred očmi paparacev pri frizerju sama pobrila lase. Zaradi nenehnega nadlegovanja medijev in paparacev, je z dežnikom fizično napadla enega od nadležnih fotografov. To isto leto se je zgodil tudi nesrečni nastop na podelitvi glasbenih nagrad MTV. Nastop, ki je obetal vrnitev princese popa, a se je v glasbeno zgodovino zapisal le kot ena večjih polomij nastopov v živo. Naslednje leto, leta 2008, je pevkin oče Jamie zaprosil za začasno skrbništvo nad hčerko in njenim premoženjem, saj je menil, da ni sposobna sama skrbeti zase in da je zanjo to najbolje. Jamie in njegov odvetnik Andrew Wallet sta kasneje prosila za kar nekaj podaljšanj skrbništva. 12 let kasneje je Britney še vedno pod očetovim okriljem. S čeme pa ji je, po poročanju tujih medijev, odvzetih kar nekaj osnovnih pravic.

icon-expand Leto 2007 je bilo za Britney prelomno. Leto, ko so se začele težave. FOTO: Profimedia

Britney mora za vse prositi za dovoljenje, tudi če želi zapustiti hišo Jamiejevo skrbništvo je prešlo v nehumane razsežnosti in čeprav je Britney pred leti podpisala sporazumno pogodbo, da se strinja s takšnimi pogoji, verjetni nikoli ni mislila, da je s tem samo sebe obsodila na popolni nadzor. Britney brez odobritve skrbnika ne sme zapustiti lastne hiše, ne sme voziti avtomobila, ne sme zapravljati lastnega denarja, ne sme prodati svojih nepremičnin, ki so napisane nanjo. Pevka ne sme sama sprejemati poslovnih odločitev, prav tako pa ne sme na lastno pest dogovarjati srečanj s svojima sinovoma (14-letnega Seana in 13-letnega Jaydena Jamesa). V lastnem domu ne sme sprejemati nenapovedanih obiskov, za katere skrbnik ne ve. Rolling Stone je leta 2008 poročal o pevkinem telefonskem pogovoru, v katerega je bila vstavljena prisluškovalna naprava: "Samo svoje življenje si želim nazaj. Rada bi vozila svoj avto. Rada bi sama živela v svoji hiši. Rada bi sama določila, kdo bo moj varnostnik,"je takrat potožila po telefonu. To isto leto pa je v dokumentarnem filmu MTV-ja rekla: "Tudi, ko greš v zapor, veš, da boš nekoč prišel ven, da boš svoboden. Mislim, da sem preveč pod kontrolo. Moje življenje nima nikakršnega vznemirjenja, ni strasti in veselja. Vsak dan je kot dan v filmu Svižčev dan (Groundhog day, 1993)."

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nenavadni dogovor, ki buri duhove Kot piše Yahoo Entertainement, je po pogovoru z nekaterimi pravniki in odvetniki, skrbništvo vse prej kot izjemno nenavadno. Britney je za takšno skrbništvo premlada, sploh pa glede na to, da ji je v karieri vedno šlo zelo dobro. Sama je s svojo glasbo zaslužila milijone in milijone, zato ni jasno, zakaj bi se njen oče odločil za takšen korak. Od leta 2008 je Britney, kljub temu, da so nekateri menili, da mentalno ni dovolj stabilna, razprodala tri mednarodne turneje, imela svojo rezidenco v Las Vegasu, ki je bila vsak dan razprodana ter kot žirantka sodelovala v šovu X Factor. Britney je celo najbolje plačana žirantka priljubljenega šova – s sodelovanjem je zaslužila kar 15 milijonov dolarjev (12,9 milijona evrov).

icon-expand Jamie Spears, pevkin oče FOTO: Profimedia

Viri, blizu pevke, že leta trdijo, da Britney ni nadzorovana ali kakorkoli omejena pri svojem življenju. Britneyjin odvetnik Stanton Stein je za Los Angeles Times lani povedal, da je pevka vpletena v vse poslovne odločitve. Larry Rudolph, menedžer, ki je s Spearsovo sodeloval med letoma 1998 in 2004 pa je leta 2008 za Washington Post dejal: "Skrbništvo ni zapor. To Britney pomaga pri boljših življenjskih in poslovnih odločitvah, saj teh ni sposobna sama sprejeti." Tudi portalTMZ je preteklo leto poročal, da Britney ne živi v ujetništvu, da pa sta bili zadnji dve leti zanjo prav poseben izziv, saj so ji zdravniki spremenili dozo zdravil. "Britney sicer včasih prosi za več svobode, a pevka je v zadnjem času izjemno mentalno stabilna in njeno zdravje je dobro." Oboževalci ne nasedajo: Osvobodite Britney Britney že od nekdaj velja za pevko, ki ima zelo zveste oboževalce in ki jo podpirajo ne glede na vse njene napake in neuspele pesmi, ki so bile sicer mišljene kot 'naslednji veliki hit'. Ni stvari, zaradi katere bi oboževalci obupali nad svojo princeso popa. Kar dokazujejo tudi v primeru gibanja #FreeBritney (osvobodite Britney, op.a.). Spletna stran z enakim naslovom je bila ustanovljena že leta 2009. Njen prvotni namen je bil enak današnjemu – oboževalci se sprašujejo po potrebi tako hudih pogojev skrbništva nad Britney. Spletna stran je še danes aktivna, šele lani pa je družbena omrežja prevzel ključnik. Januarja 2019 je Britney nenadoma odpovedala rezidenco v Las Vegasu, z izgovorom, da bi več časa preživela z očetom, ki naj bi takrat skoraj umrl zaradi vnetja debela črevesja. Britney naj bi očetova bolezen tako prizadela, da je aprila 2019 potrebovala pomoč, zato naj bi se (sama) odločila za enomesečno bivanje v psihiatrični ustanovi, da bi se lahko posvetila sebi in svojemu psihičnemu zdravju. Septembra lani pa je Jamie menda zaradi bolezni zaprosil za odstop od skrbništva in to odgovornost preložil na družinsko prijateljico Jodi Montgomery. Pevkin oče se je sicer od skrbništva umaknil po tem, ko so se v javnosti pojavile govorice, da naj bi bil nasilen do svojih vnukov, Britneyjinih sinov.

icon-expand Oboževalci Britney Spears z napisi protestirajo tudi pred soiščem. FOTO: Profimedia

Podkast analiza: od posmehovanja do zaskrbljenosti KomičarkiTess Barker in Barbara Gray sta lani v svojem podkastu analizirali Britneyjin Instagram. In če se je spletna oddaja začela s posmehovanjem, je pogovor zelo kmalu postal zelo resen. V eni od epizod sta delili tudi zvočno sporočilo moškega, ki je trdil, da je bil vseskozi vpleten v proces skrbništva in da točno ve, kaj se je v resnici dogajalo. Neimenovani moški je trdi, da je Britney morala zaključiti rezidenco v Las Vegasu, ker jo je oče v to prisili po tem, ko je izvedel, da naj ne bi jemala predpisanih zdravil. Dodal je tudi, da naj bi omenjen enomesečni obisk psihiatrične bolnišnice v resnici trajal kar tri mesece in da naj bi bila Britney tam zadržana proti svoji volji. Kmalu po epizodah omenjenega podkasta je Britney na Instagramu mirila oboževalce, da naj ne verjamejo vsemu, kar slišijo in preberejo. A stvari se seveda niso umirile, oboževalci pa so še vedno v skrbeh. Skrb vzbujajoče pismo: Na silo so ji odvzeli otroke NaTikTokuje pretekli teden spregovoril Andrew Gallery, pevkin nekdanji uradni fotograf. Tam je prebral pismo, napisano v tretji osebi, za katerega trdi, da mu ga je poslala Britney že pred enajstimi leti. "Lagali so ji. Odvzeli so ji otroke in mešalo se ji je zaradi skrbi, tako kot bi se v takšnih pogojih vsaki mami," je zapisano v pismu. Gallery je pojasnil, da je vsa ta leta molčal, ker je imel podpisano pogodbo, ki ga je zavezovala k molku, a ga je gibanje #FreeBritney spodbudilo, da spregovori. Fotograf trdi, da je pismo napisala Britney, saj pozna njeno pisavo. Teorija zarote: 'Uporabi otroški glas, da ne boš grožnja Aguileri' Seveda so se v znamenju gibanja, ki je dobronamerno ustvarjeno s strani oboževalcev, tudi nekaj teorij zarote, kaj naj bi se dogajalo. Med drugim so nekateri zdaj prepričani, da so pevko pred leti prosili, če lahko med petjem uporabi bolj nežen, otroški glas, saj je njen prvotni vokal (ki je tudi zelo globok) preveč podoben glasu Christine Aguilere. Mnogi so prepričani, da jo je založba prosila, da naj bo drugačna od svoje največje tekmice. Leta 2005 naj bi celo izdala album Original Doll, kjer je s svojim prvotnim, globokim glasom, zapela nekaj pesmi, katerih besedila so bila bolj temačna in življenjska. Založba je takšen izdelek zavrnila, kar naj bi pevko pahnilo v psihični zlom.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke