Kaj je Diana napisala v pismu, prodanem za slabih 10 tisoč evrov?

Zanimanje za osebne predmete priljubljene princese Diane je tudi skoraj tri desetletja po njeni smrti še vedno veliko. Poleti so tako v Veliki Britaniji postavili na trg posebno zbirko Dianinih osebnih predmetov, ki bi novim lastnikom omogočili vpogled v njeno zasebno življenje in jih ovili v tančico nostalgičnosti v okviru britanske avkcijske hiše Sworders. Med njimi so se znašla tudi številna ročno napisana pisma, voščilnice in razglednice. Diana jih je takrat pisala in pošiljala Violet Collins , gospodinjski pomočnici svojih staršev, s katero je odraščala v Park House na posestvu Sandringham, preden je nato postala članica kraljeve družine. V pismih jo ljubkovalno imenuje Collie , eno pismo pa je poželo prav posebno zanimanje javnosti, saj v njem princesa piše o ljubezni med svojima sinovoma. Direktor avkcijske hiše Sworders Luke Macdonald je povedal, da so pisma zelo intimna in jih ljudje zunaj ožjega kroga kraljeve družine ne poznajo.

Diana je namreč na papir izlila svoja čustva in opisala, kako zelo je princ William naklonjen princu Harryju in kako rad ga ima. "William obožuje svojega mlajšega brata, Harryja ves čas obdaja z neskončno količino objemov in poljubov. To je čudovito gledati," je napisala Diana gospodinjski pomočnici Violet. Pismo je poslala 25. septembra 1984, le 10 dni po tem, ko se je princ Harry rodil. Ljubeče pismo so sprva ocenili na 1500 dolarjev, zato je na dražbi presenetilo, ko so ga novemu lastniku prodali za več kot 10 tisoč dolarjev.

Pozornost javnosti je pritegnilo tudi na račun trenutnega odnosa med bratoma, ki sta na bojni nogi. Odkar je leta 2020 vojvoda sussekški odstopil kot član kraljeve družine po poroki z Meghan Markle, sta se Harry in William zapletla v hud spor. Sledil je škandalozen intervju z Oprah Winfrey, nato pa je Harry dve leti nazaj izdal svojo knjigo spominov, ki opisuje čas odraščanja v kraljevi družini, in dvignil z njo ogromno prahu. Med drugim je razkril, da sta bila z bratom tekmeca že od ranega otroštva. Prišlo je celo do fizičnega obračuna med Williamom in Harryjem, zato se zdaj zdi, da so pogoreli vsi mostovi med bratoma.