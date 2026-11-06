Kaj je narobe s prsti kralja Karla III.? Strokovnjaki odgovarjajo: 'Nič.'

Kralj Karel III. je znova pritegnil veliko pozornosti uporabnikov družbenih omrežij, glavna tema pa so njegovi prsti. Ti na fotografijah, ki so nastale med njegovim nedavnim obiskom Karibov, izgledajo zatečeni, mnogi njegovi oboževalci pa se sprašujejo, kaj se dogaja z britanskim monarhom in izražajo skrb, ali se je njegovo zdravstveno stanje v boju z rakom poslabšalo.

Kralj Karel III. je nedavno obiskal Antigvo, pozornost pa so pritegnili tudi njegovi prsti. FOTO: Profimedia

Dr. Stephanie de Giorgio, zdravnica iz Kenta, ob tem miri, za Daily Mail pa je pojasnila: "Pacienti prihajajo prestrašeni in zaskrbljeni. Opisujejo, da imajo zatečene gležnje, s prstov ne morejo sneti prstanov, ker so tako odebeljeni, njihova stopala pa so ob koncu dneva večja kot zjutraj. Pogosto so prepričani, da je z njimi nekaj hudo narobe, a večinoma, na srečo, to ne drži. Kljub temu je pomembno vedeti, kdaj poiskati pomoč."

Kralj Karel III. ima tako imenovane 'klobasaste prste'. FOTO: Profimedia

Zdravnica je ob tem izpostavila dve, s cirkulacijo povezani stanji, ki povzročata otekanje udov, dodala pa je tudi, da se zaostajanje tekočine v telesu, ki pogosteje prizadene ženske kot moške, lahko prav tako kaže v otečenih okončinah. Ob tem je svetovala, da ljudje, ki se soočajo s temi težavami, ostanejo telesno aktivni, izgubijo dodatno težo, če je to potrebno in poskrbijo za hidracijo.

Cleveland Clinic pa na spletni strani pojasnjuje, da bolniki z daktilitisom, kar je strokovno ime za 'klobasaste prste', lahko občutijo tudi bolečino, vročino ali toploto na prizadetem območju, razbarvanje ali težave pri premikanju prstov. Ob tem svetujejo, da bolniki poiščejo zdravniško pomoč, če imajo v prstih pekoč občutek, saj bi lahko potrebovali dolgotrajno zdravljenje. Če imajo enake občutke ob diagnozi sifilisa, borelioze ali tuberkuloze, morajo prav tako nujno obiskati zdravnika.

Kraljevi prsti že pritegnili pozornost