Kaj je narobe s prsti kralja Karla III.? Strokovnjaki odgovarjajo: 'Nič.'

Kralj Karel III. je znova pritegnil veliko pozornosti uporabnikov družbenih omrežij, glavna tema pa so njegovi prsti. Ti na fotografijah, ki so nastale med njegovim nedavnim obiskom Karibov, izgledajo zatečeni, mnogi njegovi oboževalci pa se sprašujejo, kaj se dogaja z britanskim monarhom in izražajo skrb, ali se je njegovo zdravstveno stanje v boju z rakom poslabšalo.
Dr. Stephanie de Giorgio, zdravnica iz Kenta, ob tem miri, za Daily Mail pa je pojasnila: "Pacienti prihajajo prestrašeni in zaskrbljeni. Opisujejo, da imajo zatečene gležnje, s prstov ne morejo sneti prstanov, ker so tako odebeljeni, njihova stopala pa so ob koncu dneva večja kot zjutraj. Pogosto so prepričani, da je z njimi nekaj hudo narobe, a večinoma, na srečo, to ne drži. Kljub temu je pomembno vedeti, kdaj poiskati pomoč."
Zdravnica je ob tem izpostavila dve, s cirkulacijo povezani stanji, ki povzročata otekanje udov, dodala pa je tudi, da se zaostajanje tekočine v telesu, ki pogosteje prizadene ženske kot moške, lahko prav tako kaže v otečenih okončinah. Ob tem je svetovala, da ljudje, ki se soočajo s temi težavami, ostanejo telesno aktivni, izgubijo dodatno težo, če je to potrebno in poskrbijo za hidracijo.
Cleveland Clinic pa na spletni strani pojasnjuje, da bolniki z daktilitisom, kar je strokovno ime za 'klobasaste prste', lahko občutijo tudi bolečino, vročino ali toploto na prizadetem območju, razbarvanje ali težave pri premikanju prstov. Ob tem svetujejo, da bolniki poiščejo zdravniško pomoč, če imajo v prstih pekoč občutek, saj bi lahko potrebovali dolgotrajno zdravljenje. Če imajo enake občutke ob diagnozi sifilisa, borelioze ali tuberkuloze, morajo prav tako nujno obiskati zdravnika.
Kraljevi prsti že pritegnili pozornost
Otečeni prsti kralja Karla III. sicer niso nič novega in že leta predmet javnih razprav. Prva jih je seveda opazila njegova mati, pokojna kraljica Elizabeta II., ki naj bi v pismu po njegovem rojstvu zapisala, da ima dojenček 'zanimiv par rok'. Na račun svojih prstov se občasno pošali tudi sam kralj Karel. Med vajo kronanja, kot prikazuje BBC-jev dokumentarec, je princu Williamu rekel: "Ne, nimaš klobasastih prstov kot jaz."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.