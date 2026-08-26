Kaj je oče Toma Hollanda sinu in njegovi ženi podaril za poročno darilo?

Kaj podariti mladoporočencema, ki imata trenutno vso medijsko pozornost sveta, saj nastopata v dveh najbolj težko pričakovanih filmih letošnjega leta in služita velikanske vsote denarja? Nekaj osebnega in uporabnega, je pomislil Dominic Holland, oče Toma Hollanda, ki je sinu in Zendayi za darilo res poiskal nekaj unikatnega.

Zakonca se zdaj končno skupaj pojavljata na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia

Namesto diamantov ali zlata sta si slavna igralca prislužila darilo iz daljne Japonske. Po poročanju tujih medijev jima je ženinov oče ob poroki podaril dva profesionalna kuhinjska noža, ki ju je izbral med obiskom v mestu, kjer sta obrt in kakovost izdelave postavljeni na prvo mesto. Darilo ni bilo le nekaj, kar bi kupil na hitro in iz obupa, saj je Dominic poskrbel, da so v rezilo noža vgravirali njuni imeni.

Kot je še poudaril za tuje medije, je bil njegov namen sinu podariti nekaj, kar bosta s soprogo v vsakdanjem življenju dejansko uporabljala, hkrati pa bo darilo nosilo pečat osebnega truda in premisleka. Dominic je v trgovini ob graviranju imen, po katerih so zaposleni takoj prepoznali, komu je namenjeno darilo, še prosil, da o njegovem nakupu ničesar ne delijo z javnostjo. Oče je tako vnaprej poskrbel, da ostane poročno darilo del intimnega družinskega spomina. Izbira nožev je simbolizirala začetek skupnega gospodinjstva dveh mladih zvezdnikov, ki cenita kakovost in trajnost pred minljivo slavo.