Kaj je počel Affleck, ko je J. Lo praznovala z družino in prijatelji?

Jennifer Lopez je s praznovanji 55. rojstnega dne pričela že vikend prej, ko je najprej organizirala tematsko zabavo, dan pozneje pa se je s prijatelji, svojima otrokoma in sestro Lyndo družila v prestižni restavraciji v priljubljenem obmorskem mestu Hamptons, kjer so skupaj kosili. Oboževalci enega najbolj obleganih parov Hollywooda pa so se spraševali, kje je Ben Affleck?