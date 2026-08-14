Kaj je recept za uspešen zakon Travisa Barkerja in Kourtney Kardashian?

Da v svetu slavnih ohranjaš ljubezen in ostajaš poročen le z enim partnerjem, je potrebno veliko več dela in očitno tudi skrivnih 'dogovorov' med zakoncema. Na dosegu roke se namreč vedno znova pojavljajo različne skušnjave, a kot pravita Travis Barker in Kourtney Kardashian se vsem medijskim pritiskom uspešno upirata.

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Bobnar skupine Blink-182 je v enem svojih zadnjih intervjujev javno spregovoril o edinstvenem pravilu, ki velja v njunem zakonu. Pojasnil je dinamiko njunega odnosa in izpostavil dejavnike, ki vplivajo na njuno stabilnost. "Nikoli ne zaspiva skregana, vedno se poskušava pobotati. Pa tudi če je do spora prišlo samo zato, ker nekdo ni odgovoril na sporočilo ali se nismo dogovorili o kosilu," je povedal o receptu za zakon z resničnostno zvezdnico, s katero sta bila pred zvezo dolga leta prijatelja, nato pa sta prav na temeljih prijateljstva zgradila ljubezen. "Pomembno je, da človek zna prevzeti odgovornost in se opravičiti. V posteljo enostavno ne smeš iti jezen drug na drugega," je še dodal za revijo People.

Travis Barker in Kourtney Kardashian sta skupaj srečna že pet let. FOTO: Profimedia

Poleg omenjenega pravila je zakoncema pomembno tudi, da obstaja jasno določena meja, ki ščiti njuno intimnost in omogoča nemoteno delovanje njune razširjene družine. A za to je potreben tudi dogovor o razporejanju časa. Kot javni osebnosti sta nenehno v pogonu, a sta se dogovorila, da imata določen časovni okvir, ki je rezerviran izključno za njiju, kar je ključnega pomena za ohranjanje pristnega odnosa. "V obdobju pred poroko sva testirala različne pristope in ugotovila, da najin sistem deluje zaradi obojestranskega spoštovanja. Ni dovolj le besedna potrditev, pomembno je vsakodnevno izpolnjevanje tistih obljub, ki tvorijo jedro najinega skupnega bivanja," je povedal.