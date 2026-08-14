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Kaj je recept za uspešen zakon Travisa Barkerja in Kourtney Kardashian?

Los Angeles, 14. 08. 2026 06.00 pred 6 urami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
travis barker in kourteney kardashian

Ostati poročen in zaljubljen v svetu zabave je za marsikaterega zvezdnika lahko zelo velik izziv. A Travis Barker in Kourtney Kardashian imata svoj skrivni recept, kako ohraniti ogenj ljubezni v njunem zakonu. Resničnostna zvezdnica in bobnar skupine Blink-182 sta v zvezi že pet let, a kot zatrjujeta, skupaj uspešno kljubujeta nenehnim medijskim pritiskom.

Da v svetu slavnih ohranjaš ljubezen in ostajaš poročen le z enim partnerjem, je potrebno veliko več dela in očitno tudi skrivnih 'dogovorov' med zakoncema. Na dosegu roke se namreč vedno znova pojavljajo različne skušnjave, a kot pravita Travis Barker in Kourtney Kardashian se vsem medijskim pritiskom uspešno upirata.

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Bobnar skupine Blink-182 je v enem svojih zadnjih intervjujev javno spregovoril o edinstvenem pravilu, ki velja v njunem zakonu. Pojasnil je dinamiko njunega odnosa in izpostavil dejavnike, ki vplivajo na njuno stabilnost. "Nikoli ne zaspiva skregana, vedno se poskušava pobotati. Pa tudi če je do spora prišlo samo zato, ker nekdo ni odgovoril na sporočilo ali se nismo dogovorili o kosilu," je povedal o receptu za zakon z resničnostno zvezdnico, s katero sta bila pred zvezo dolga leta prijatelja, nato pa sta prav na temeljih prijateljstva zgradila ljubezen. "Pomembno je, da človek zna prevzeti odgovornost in se opravičiti. V posteljo enostavno ne smeš iti jezen drug na drugega," je še dodal za revijo People.

Travis Barker in Kourtney Kardashian sta skupaj srečna že pet let.
Travis Barker in Kourtney Kardashian sta skupaj srečna že pet let.
FOTO: Profimedia

Poleg omenjenega pravila je zakoncema pomembno tudi, da obstaja jasno določena meja, ki ščiti njuno intimnost in omogoča nemoteno delovanje njune razširjene družine. A za to je potreben tudi dogovor o razporejanju časa. Kot javni osebnosti sta nenehno v pogonu, a sta se dogovorila, da imata določen časovni okvir, ki je rezerviran izključno za njiju, kar je ključnega pomena za ohranjanje pristnega odnosa. "V obdobju pred poroko sva testirala različne pristope in ugotovila, da najin sistem deluje zaradi obojestranskega spoštovanja. Ni dovolj le besedna potrditev, pomembno je vsakodnevno izpolnjevanje tistih obljub, ki tvorijo jedro najinega skupnega bivanja," je povedal.

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Zvezdnika sta januarja 2021 ugotovila, da je med njima preskočila iskrica ljubezni in se še istega leta zaročila, poročila pa sta se 15. maja 2022 v Santa Barbari. Takrat je šlo za njuno uradno potrditev ljubezni, saj sta se pred tem aprila 2022 poročila v Las Vegasu, nato pa je sledila še velika in ekstravagantna zvezdniška poroka v Italiji, le teden dni po uradni zaobljubi. Novembra 2023 se jima je rodil prvi skupni otrok, sin z imenom Rocky Thirteen. Poleg skupnega sina imata oba še otroke iz preteklih zvez – Kourtney je mama 11-letnega Reigna, 16-letnega Masona in 14-letne Penelope, Travis pa oče 22-letnega Landona in 20-letne Alabame.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Travis Barker Kourtney Kardashian Blink-182 poroka pravilo ljubezen dogovor

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KOMENTARJI1

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kristinahopsasa
14. 08. 2026 11.04
Ko bosta skupaj 20 + let pa naj se oglasita. Jaz imam po 25 letih mojega vsak dan vsaj 10x vrh glave 😁😉🤪 in ga tut nekam pošljem.
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