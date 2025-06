Kaj je šlo narobe v razmerju Dakote Johnson in Chrisa Martina?

Igralka Dakota Johnson in pevec Chris Martin naj bi se po skoraj osmih letih razšla. Kot je za US Sun povedal vir blizu 35-letne zvezdnice franšize 50 odtenkov sive in 48-letnega člana skupine Coldplay, naj bi na njun razhod vplivala razlika v letih in nestrinjanje glede želje po skupnih otrocih.

Dakota Johnson in Chris Martin sta se znova razšla. Zvezdniški par naj bi tokrat dokončno prekinil zvezo, ki je trajala skoraj osem let, par pa je v tem času zasebnost skrbno skrival pred javnostjo. 35-letnico so že opazili brez zaročnega prstana, kot je za US Sun povedal vir blizu nekdanjega para, pa naj bi na njun razhod vplivala 13-letna razlika v letih in nestrinjanje glede želje po skupnih otrocih.

Dakota Johnson in Chris Martin FOTO: Profimedia icon-expand

"Dakota si je že več let želela, da se zveza med njo in Chrisom obnese. Vedno, ko sta se razšla, je bila obupana in v solzah. Tolažiti so jo morali celo člani njene ekipe, ko nista bila skupaj in ni ji uspelo, da bi živela naprej brez njega. Resnično ljubi njega in njegova otroka, pa tudi on jo ljubi, a se jima ni šlo tako kot sta si želela. Imela sta veliko vzponov in padcev," je povedal vir.

"Zelo sta se trudila, da bi premagala težave, a je bila razlika v letih pogosto tista, ki je bila tema pogovorov. Ona je izrazila željo, da si v prihodnosti želi otrok, a Chris že ima dva in si jih nekako ne želi več," je za US Sun razkril vir in dodal, da se je par vrtel v krogu zaradi istih težav že več let in se o tem tudi pogovarjal.

Dakota Johnson in Chris Martin FOTO: Profimedia icon-expand

"Kot družina sta ustvarila veliko lepih spominov in bo za oba težko živeti naprej po tako dolgem razmerju, a jima bo uspelo," še meni vir blizu nekdanjega zvezdniškega para. Johnson in Martin govoric, da sta se razšla, še nista potrdila, burno razmerje z več prekinitvami pa sta začela leta 2017. Kot je za People povedal drug vir blizu zvezdnikov, naj bi bil njun tokratni razhod dokončen.