'Kaj je z obrazom Larse Pippen?'

Nekdanja žena košarkarja Scottieja Pippna, Larsa Pippen, se je pred dnevi v javnosti pojavila z zatečenim obrazom, njeni oboževalci pa so se takoj začeli spraševati, kaj se dogaja z zvezdnico resničnostne oddaje Real Housewives of Miami. Nekateri so spremembo takoj pripisali ponesrečenemu lepotnemu posegu, 51-letnica pa jim je odgovorila, da gre za alergijsko reakcijo.

Larsa Pippen je pred dnevi oboževalce šokirala z dramatično preobrazbo obraza, razlog za svoj zatečeni videz pa je pripisala alergijski reakciji, ki jo je povzročil tretma s plazmo. Gre za regenerativni medicinski postopek, pri katerem uporabijo pacientovo plazmo, ki naj bi spodbudila zdravljenje in obnovo celic.

Zvezdnica se je oglasila na družbenem omrežju, kjer je sporočila, da otekline počasi plahnijo in je njen obraz videti veliko bolje, kritike pa skušala utišati z besedami, naj se malo umirijo. Kljub Larsinim pojasnilom pa ji mnogi oboževalci niso verjeli, da gre res za alergijsko reakcijo. "Ima neprestano reakcijo na Miami?" je zbadljivo zapisal nekdo na družbenem omrežju, drugi pa dodal: "Ali ona trdi, da je alergična na lastne krvničke? Divja izbira."

Da bi lahko šlo za alergijsko reakcijo pri takšnem posegu, je zanikala tudi zdravnica internistka Mai Kaga, ki je dejala, da se zelo redko zgodi, da bi bil kdo alergičen na lastne krvničke, in zbadljivo dodala: "Alergijske reakcije ne trajajo tri sezone televizijskih oddaj."