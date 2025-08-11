Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

'Kaj je z obrazom Larse Pippen?'

Miami, 11. 08. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
19

Nekdanja žena košarkarja Scottieja Pippna, Larsa Pippen, se je pred dnevi v javnosti pojavila z zatečenim obrazom, njeni oboževalci pa so se takoj začeli spraševati, kaj se dogaja z zvezdnico resničnostne oddaje Real Housewives of Miami. Nekateri so spremembo takoj pripisali ponesrečenemu lepotnemu posegu, 51-letnica pa jim je odgovorila, da gre za alergijsko reakcijo.

Larsa Pippen je pred dnevi oboževalce šokirala z dramatično preobrazbo obraza, razlog za svoj zatečeni videz pa je pripisala alergijski reakciji, ki jo je povzročil tretma s plazmo. Gre za regenerativni medicinski postopek, pri katerem uporabijo pacientovo plazmo, ki naj bi spodbudila zdravljenje in obnovo celic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica se je oglasila na družbenem omrežju, kjer je sporočila, da otekline počasi plahnijo in je njen obraz videti veliko bolje, kritike pa skušala utišati z besedami, naj se malo umirijo. Kljub Larsinim pojasnilom pa ji mnogi oboževalci niso verjeli, da gre res za alergijsko reakcijo. "Ima neprestano reakcijo na Miami?" je zbadljivo zapisal nekdo na družbenem omrežju, drugi pa dodal: "Ali ona trdi, da je alergična na lastne krvničke? Divja izbira."

Preberi še Mamica štirih otrok zna pritegniti pozornost

Da bi lahko šlo za alergijsko reakcijo pri takšnem posegu, je zanikala tudi zdravnica internistka Mai Kaga, ki je dejala, da se zelo redko zgodi, da bi bil kdo alergičen na lastne krvničke, in zbadljivo dodala: "Alergijske reakcije ne trajajo tri sezone televizijskih oddaj."

Preberi še Nekdanja žena Scottieja Pippna potrdila zvezo z 19 let mlajšim Jeffom Cobyjem

Kljub temu da mnogi sklepajo, da se je zvezdnica ponovno podala pod nož in tega noče priznati, pa je Larsa v preteklosti že večkrat javno spregovorila o lepotnih popravkih. Priznala je, da si je dala operirati nos, ustnice in prsi, zanikala pa je dvig zadnjice, za katero je v oddaji voditelja Andyja Cohena dejala, da lahko zasluge pripiše vsakodnevni telovadbi.

larsa pippen obraz alergijska reakcija resničnostna zvezdnica
Naslednji članek

Chad Michael Murray o dvomesečni hospitalizaciji: Bil sem na smrtni postelji

SORODNI ČLANKI

Nekdanja žena Scottieja Pippna v zvezi z 31-letnim Jeffom Cobyjem

Marcus Jordan po razhodu z Larso Pippen na počitnicah z novo izbranko

Larsa Pippen o razlogu za razpad zveze: Ni kriva razlika v letih

Larsa Pippen in Marcus Jordan po mesecu dni znova prekinila zvezo

Nekdanja ljubica Scottieja Pippna obtožuje nadlegovanja in zasledovanja

Larsa Pippen in Marcus Jordan valentinovo preživela skupaj

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Primula1
11. 08. 2025 09.45
No, TO je novica!
ODGOVORI
0 0
kr en 123
11. 08. 2025 09.42
Izgleda kot LaToya... hehe
ODGOVORI
0 0
osservatore
11. 08. 2025 09.42
Tiste celice, ki jih mora ženska obnoviti niso na obrazu, ampak v notranjosti lobanje. Samo tega še ni vzela.
ODGOVORI
0 0
Jaz17
11. 08. 2025 09.42
Ženske se z vsemi temi "lepotnimi" popravki žal spreminjajo v spake...v glavnem gre za prej luštna dekleta, ki se po posegu spremenijo v nekaj kar je všeč edino njim, vsi ostali pa smo šokirani!
ODGOVORI
0 0
kr en 123
11. 08. 2025 09.41
Boga... pa da se upa pokazati v javnosti, vso spoštovanje za samozavest... hehe
ODGOVORI
0 0
Sloale
11. 08. 2025 09.29
+3
Hahahaha ne vem kaj je zenskam da delajo to iz sebe. Prej je bila lepotica sedaj je strasilo.
ODGOVORI
3 0
Z O V
11. 08. 2025 09.29
+3
Našopan purpen 🤣🤣🤣 vsa umetna...
ODGOVORI
3 0
2mt8
11. 08. 2025 09.20
+4
Katastrofa. Kot bi nekdo purpen našopal
ODGOVORI
5 1
Artechh
11. 08. 2025 09.19
+5
Alergija na možgane? 😂😂
ODGOVORI
5 0
Morgoth
11. 08. 2025 09.18
+5
Alergija na silikon in botox?🤡
ODGOVORI
6 1
medŠihtom
11. 08. 2025 09.18
pippna?
ODGOVORI
0 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
11. 08. 2025 09.13
+11
hahahahahahahHhHh..kva delajo iz sebe🤣🤣
ODGOVORI
11 0
mertseger
11. 08. 2025 09.13
+5
Alergija na botoks 🤣
ODGOVORI
5 0
24bata
11. 08. 2025 08.53
+7
Pudinga se je najedla.
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065