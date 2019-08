Kaj jedo slavni ob 'dnevih pregreh'?

Nobena skrivnost ni, da so tudi nekateri najbolj prepoznavni zvezdniki, ki pogosto telovadijo in se držijo zdravega življenjskega sloga, samo ljudje, ki si tu in tam zaželijo nekoliko bolj 'nezdravih' obrokov. Nekateri med njimi so priznali, da se jim to dogaja enkrat na teden, drugi se zaradi svojih karier, ki zahtevajo nenehno poziranje pred fotografskimi objektivi in hojo po modnih brveh, prehranjevalnim pregreham prepustijo le po opravljenih službenih dolžnostih. In kaj takrat najraje jedo?

''To je tako, kot bi se odpravil v cerkev ... Enkrat na teden, po možnosti sredi noči, si privoščim pravo pojedino. Palačinke, suši, sendviče ... Takrat se mi pocedijo sline kot trolu,'' je o svojih občasnih (nočnih) pojedinah dejal igralec Dwayne Johnson, ki se ga je zaradi njegovih filmskih vlog ter izklesanih mišic in mogočne postave med drugim prijel tudi vzdevek The Rock.