Kaj Kim Kardashian privlači in kaj odvrača pri moških?

Kim Kardashian je že večkrat javno spregovorila o tem, kaj ji je na moških všeč in kaj jo odvrača. Pred dvema letoma je celo priznala, da le redko kateri izpolni njene zahteve, pripravila pa je celo seznam morebitnih moških, ki bi ji lahko ustrezali. Kaj so torej lastnosti, ki jih mora imeti tisti, ki si želi biti v zvezi z zvezdnico?
"Da me ščiti, da se bori zame, imeti mora dobro higieno – to je samoumevno, to bi morala celo prečrtati s seznama. Mora biti umirjen, ne sme imeti težav z mamo ali očetom, biti mora potrpežljiv, me podpirati, biti iskreno vesel zame in uspešen," je v eni od epizod resničnostne oddaje, ki jo ima njena družina, prebrala svoj seznam in ob tem razkrila, da sploh ni tako zahtevna.
Dodala je še, da ji je pomembno, da ima partner lepe zobe, da je spontan in zabaven, pa tudi to, da ga imajo radi njeni prijatelji in družina. Poudarila je, da si želi tudi, da je ta moški dober vzor njenim otrokom.
Ne želi pa si partnerja s 'preveč prtljage' in se ob tem pošalila, da že sama pride v odnos z dovolj zgodovine. Seveda ima tudi zahteve glede zunanjosti. Pomembno ji je, da je moški višji od nje in da redno telovadi. S tem ji pokaže, da je motiviran in neodvisen. "Brez plešavosti. Ampak spet, če sem zaljubljena, te bom pobožala po pleši," se je še pošalila zvezdnica.
Svojih zahtev pa nima le ona, je razkrila v oddaji Jimmyja Fallona, temveč tudi njeni otroci. "Saint si želi, da bi bila s katerim koli košarkarjem ali nogometašem," je dejala in dodala, da nekateri od njenih otrok celo predlagajo vplivneže, a si zvezdnica trenutno ne želi zveze z nekom, ki ima takšen način življenja.
Kim Kardashian je ameriška medijska osebnost, poslovna ženska, producentka in igralka. Postala je znana po svoji vlogi v resničnostnem šovu 'Keeping Up with the Kardashians', ki je spremljal življenje njene družine. Sčasoma je zgradila tudi uspešno poslovno imperij, vključno s kozmetičnimi podjetji in linijami oblačil, ter postala ena najbolj prepoznavnih in vplivnih osebnosti na družbenih omrežjih.
Kanye West, zdaj znan kot Ye, je ameriški reper, pevec, tekstopisec, glasbeni producent in modni oblikovalec. Velja za enega najvplivnejših glasbenikov 21. stoletja. S svojo glasbo, ki pogosto združuje različne žanre in teme, ter z izjavami in modnimi projekti pogosto sproža javne razprave. Bil je poročen s Kim Kardashian, s katero ima štiri otroke.
Pete Davidson je ameriški komik, igralec in scenarist. Najbolj je znan po svojem delu v oddaji 'Saturday Night Live', kjer je bil med letoma 2014 in 2022 član igralske zasedbe. S svojim neposrednim in pogosto samokritičnim humorjem si je pridobil veliko priljubljenost. V zadnjih letih je bil deležen tudi medijske pozornosti zaradi svojih romantičnih zvez.
