Kaj Kim Kardashian privlači in kaj odvrača pri moških?

Kim Kardashian je že večkrat javno spregovorila o tem, kaj ji je na moških všeč in kaj jo odvrača. Pred dvema letoma je celo priznala, da le redko kateri izpolni njene zahteve, pripravila pa je celo seznam morebitnih moških, ki bi ji lahko ustrezali. Kaj so torej lastnosti, ki jih mora imeti tisti, ki si želi biti v zvezi z zvezdnico?

"Da me ščiti, da se bori zame, imeti mora dobro higieno – to je samoumevno, to bi morala celo prečrtati s seznama. Mora biti umirjen, ne sme imeti težav z mamo ali očetom, biti mora potrpežljiv, me podpirati, biti iskreno vesel zame in uspešen," je v eni od epizod resničnostne oddaje, ki jo ima njena družina, prebrala svoj seznam in ob tem razkrila, da sploh ni tako zahtevna.

Dodala je še, da ji je pomembno, da ima partner lepe zobe, da je spontan in zabaven, pa tudi to, da ga imajo radi njeni prijatelji in družina. Poudarila je, da si želi tudi, da je ta moški dober vzor njenim otrokom.