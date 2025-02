Kaj Melania Trump zajtrkuje, da ohranja mladosten videz?

Jedilnik Melanie Trump se nekoliko razlikuje od tistega, na katerega prisega njen mož, ki je velik ljubitelj hitre prehrane. Nekdanja manekenka in žena ameriškega predsednika Donalda Trumpa je znana po svojem mladostnem videzu in predanosti zdravemu načinu življenja, ob redni telovadbi pa 54-letnica prisega tudi na zdrav način prehranjevanja.

V Sloveniji rojena prva ameriška dama redno uživa smutije, bogate s hranili, kot so špinača, zelena, borovnice, jabolka, pomarančni in limonin sok, nemasten jogurt, olivno olje, lanena semena, omega-3-maščobne kisline in vitamin D. Pomembne naj bi ji bile sestavine svežih in organskih živil z največjo hranilno vrednost.

Poleg smutija, ki ga redno pije zjutraj, tudi pozneje v dnevu posega po zdravih in hranljivih obrokih. Pogosto naj bi izbrala lahke, a hranljive obroke, kot so solate, sadje in zelenjava, za prigrizek pa poseže po oreščkih in semenih. Med njene najljubše jedi naj bi spadali pečen piščanec, dušena zelenjava in različne vrste rib, bogatih z omega-3-maščobnimi kislinami.