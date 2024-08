'Kaj na olimpijskih igrah med italijanskimi lokostrelci počne Eminem?'

Olimpijske igre so že skorajda na polovici, nekateri pozorni športni navdušenci pa so bili prepričani, da so med lokostrelci opazili tudi ameriškega raperja Eminema ali pa vsaj njegovega dvojnika, a je športnik, ki ga omenjajo, italijanski lokostrelec Mauro Nespoli. Njegove fotografije so preplavile družbena omrežja, pod njimi pa številni komentarji, kaj med italijanskimi lokostrelci počne slavni raper.