Kaj Nicole Kidman počne ob treh zjutraj?

Igralka Nicole Kidman , ki se trenutno mudi na canskem filmskem festivalu, je razkrila, da se sredi noči velikokrat zbudi. V čem tiči razlog bedenja ob tako zgodnjih urah, kot sta druga in tretja ura ponoči? Takrat so njene misli najbolj ustvarjalne.

"Zbudim se ob treh zjutraj in začnem pisati, naj bo to nekaj, kar sem sanjala, ali nekaj, kar se mi plete po glavi v tistem obdobju življenja. Mislim, da sta druga in tretja ura zjutraj odlični uri za pisanje, ker si takrat rahlo odstranjen od resničnosti, tvoje sanje in psiha pa so zelo, zelo, zelo prisotne."

Zvezdnica je o svojem zanimivem kreativnem procesu spregovorila na posebnem dogodku v okviru canskega filmskega festivala, na katerem je prejela nagrado Women in Motion Award. Ob prejetju nagrade se je ponovno zavezala k nadaljnjemu sodelovanju z režiserkami in preostalimi ustvarjalkami v Hollywoodu.