Kaj o Surijini odločitvi, da opusti priimek Cruise, meni mati Katie Holmes?

Katie Holmes popolnoma podpira hčerino odločitev, da opusti očetov priimek, je za Page Six povedal vir blizu zvezdnice serije Simpatije . "Katie nad odločitvijo, da želi Suri tudi uradno opustiti priimek Cruise, ni bila presenečena. Takšna Suri je. Vedno je bila zelo neodvisna in samozavestna pri svojih odločitvah," je dejal vir.

"To se ni zgodilo čez noč. Ta odločitev je v njej zorela nekaj časa, Katie pa je spoštovala Surijin vsak korak pri odločanju," je še dodal vir blizu mame in hčerke, ki je razkril, da Katie verjame, da je njena 20-letna hči dovolj stara, da sprejema lastne odločitve in jo pri tem, kar se ji zdi prav, podpira. "Katie je pri tem ni spodbujala ali silila. To je bila popolnoma Surijina odločitev," je povedal vir.

"Vzgajala jo je tako, da se je naučila razmišljati s svojo glavo in postala samostojna oseba. Zelo je ponosna, da je Suri samozavestna, neodvisna mlada ženska. Sedaj je odrasla, Katie pa je vedno verjela, da mora hči takšne odločitve sprejemati sama. Najbolj od vsega si želi, da je hči srečna in živi življenje, kot si sama želi," je še dodal vir.