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Kaj o Surijini odločitvi, da opusti priimek Cruise, meni mati Katie Holmes?

New York, 31. 07. 2026 08.45 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Katie Holmes in Suri

Nedavno je v javnosti prišla informacija, da se je Suri Cruise, sicer edini biološki otrok zvezdnika Toma Cruisa, odločila, da opusti očetov priimek. Kot je znano, igralec s hčerko že dlje časa ni v stiku, da jo pri njeni odločitvi podpira slavna mama Katie Holmes, pa so potrdili viri blizu igralke.

Katie Holmes popolnoma podpira hčerino odločitev, da opusti očetov priimek, je za Page Six povedal vir blizu zvezdnice serije Simpatije. "Katie nad odločitvijo, da želi Suri tudi uradno opustiti priimek Cruise, ni bila presenečena. Takšna Suri je. Vedno je bila zelo neodvisna in samozavestna pri svojih odločitvah," je dejal vir.

Katie Holmes podpira hčerko Suri.
Katie Holmes podpira hčerko Suri.
FOTO: Profimedia

"To se ni zgodilo čez noč. Ta odločitev je v njej zorela nekaj časa, Katie pa je spoštovala Surijin vsak korak pri odločanju," je še dodal vir blizu mame in hčerke, ki je razkril, da Katie verjame, da je njena 20-letna hči dovolj stara, da sprejema lastne odločitve in jo pri tem, kar se ji zdi prav, podpira. "Katie je pri tem ni spodbujala ali silila. To je bila popolnoma Surijina odločitev," je povedal vir.

"Vzgajala jo je tako, da se je naučila razmišljati s svojo glavo in postala samostojna oseba. Zelo je ponosna, da je Suri samozavestna, neodvisna mlada ženska. Sedaj je odrasla, Katie pa je vedno verjela, da mora hči takšne odločitve sprejemati sama. Najbolj od vsega si želi, da je hči srečna in živi življenje, kot si sama želi," je še dodal vir.

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Suri je priimek Cruise opustila in ga nadomestila z maminim drugim imenom Noelle. Čeprav je 20-letnica že nekaj časa uporabljala novi priimek, pa je javnost šele nedavno izvedela, da se je tudi uradno odpovedala očetovemu.

Katie in Tom sta se hčerke razveselila aprila 2006, novembra istega leta pa sta se tudi poročila. A se njun zakon ni obnesel, saj sta se leta 2012 tudi uradno ločila. Igralka je hčerko od razhoda vzgajala sama, oče in hči pa sta se skozi leta popolnoma odtujila.

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KOMENTARJI1

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PegySue
31. 07. 2026 09.09
"....oče in hči pa sta se skozi leta popolnoma odtujila." Odtujil se je oče in ne hči. Niso otroci tisti, ki bi morali iskati in vzdrževati stike s starši, ampak obratno.
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