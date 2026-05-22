Kaj o vročih prizorih svoje boljše polovice meni fant Sydney Sweeney?

Glasbeni menedžer Scooter Braun naj bi brez težav sprejemal provokativne prizore svoje partnerke Sydney Sweeney v seriji Evforija . Po navedbah neimenovanega vira blizu sveže pečenega para Braun "spoštuje njeno predanost delu" in razume, da gre za del njenega igralskega poklica.

Vir blizu para je povedal še, da je njuno razmerje "zelo varno" in da glasbeni menedžer nima težav z eksplicitnimi prizori, po katerih je lik Cassie Howard, ki ga v seriji igra Sydney Sweeney, postal znan. "Spoštuje njeno umetnost in se ne počuti ogroženega zaradi seksualne narave njene vloge." Po poročanju vira naj bi Braun občudoval njeno profesionalnost in delovno etiko. "Resnično podpira vse njene projekte. Čustveno je vključen v njeno kariero in ji želi najboljše."

Spomnimo, igralka in menedžer sta razmerje uradno potrdila pred nekaj tedni, ko sta na družbenih omrežjih delila skupne fotografije s festivala Stagecoach. Govorice, da sta skupaj, sta sicer prvič sprožila preteklo poletje, kmalu po igralkinem razhodu z dolgoletnim zaročencem Jonathanom Davinom.

Njuna zveza je na spletu sprožila precej mešane odzive, številni uporabniki so kritizirali predvsem starostno razliko med 44-letnim Braunom in 28-letno Sweeney. Kljub kritikam pa naj bi bila po navedbah virov oba zadovoljna in zelo povezana. "Ljudje okoli njiju so mislili, da bo to le kratkotrajna avantura, vendar sta resna," je povedal vir za Us Weekly.