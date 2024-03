Kaj obsodba orožarke filma Rust pomeni za Aleca Baldwina?

OGLAS

Orožarka filma Rust Hannah Gutierrez-Reed je bila po manj kot treh urah posvetovanja porote spoznana za krivo nenamernega uboja v primeru smrti direktorice fotografije Halyne Hutchins. Po razglasitvi razsodbe so jo odpeljali v pripor, medtem ko v Novi Mehiki čaka, da ji bodo določili kazen, pa ji grozi 18 mesecev zapora. Na sojenje v zadevi pa čaka še igralec Alec Baldwin, ki ga sedaj že lahko skrbi, ali tudi njega čaka podoben razplet.

Alec Baldwin se bo pred sodiščem v povezavi s smrtjo Halyine Hutchins zagovarjal julija. FOTO: AP icon-expand

Alec Baldwin je bil ves čas sojenja tisti, ki je spremljal razplet dogajanja, oči javnosti pa so mu sledile, saj bo že kmalu na zatožno klop sedel tudi on. 65-letni zvezdnik je v filmu nastopil v glavni vlogi, zadolžen pa je tudi za produkcijo filma. Baldwin je bil tudi tisti, ki je v času, ko so iz pištole odjeknili streli, strelno orožje držal v rokah. Tako tožilstvo kot odvetniki obrambe Gutierrez-Reedove so med sojenjem razpravljali o posnetku, na katerem je Baldwin, iskali pa so namige o tem, zakaj se je strelno orožje sprožilo in kaj je šlo narobe v varnostnem protokolu. Igralčevo sojenje je predvideno za julij, na sojenju pa bosta isti sodnik in tožilec, kot sta bila pri orožarki, pričalo pa bo tudi nekaj prič, ki so dogajanje opisale že med sojenjem orožarki. Igralec med tem še vedno vztraja, da ni pritisnil na petelina rekvizitne pištole, ko se je ta sprožila, pravi naboji pa so zadeli Hutchinsovo, ki je poškodbam podlegla, in režiserja Joela Souzo.

Hannah Gutierrez-Reed je spoznana za krivo. FOTO: Profimedia icon-expand

Emily D Baker, pravna analitičarka in nekdanja namestnica okrožnega državnega tožilca v Los Angelesu, ki ni bila vpletena v primer, a ga je pozorno spremljala, je dejala, da bo Baldwinova pravna ekipa ves čas sojenja orožarki upala, da bo imela od razpleta le-tega tudi sama korist. "V neverjetnem položaju so, ko lahko opazujejo tega tožilca v akciji, vidijo, kako ta sodnik dela, in izvedo, kaj bodo ti strokovnjaki povedali in kako se bodo predstavili poroti," je dejala Bakerjeva in dodala: "Dvomim, da se bo želel Baldwin vpletati v ta primer, njegova pravna ekipa pa mu bo pojasnila, da je to zelo drugačno sojenje od tistega, ki čaka njega." Bakerkeva je dejala še, da je strokovnjak za orožje tožilstva v primeru Gutierrez-Reedove podal trdno pričanje, vendar je bilo usklajeno s tem, kar je Baldwinova ekipa ves čas govorila – da ni njegova naloga, da preveri orožje. Izvedenec in filmski svetovalec za strelno orožje Bryan Carpenter je pred sodnikom povedal, da fotografije prikazujejo zvezdnika, ki s slepimi naboji strelja proti kameri znotraj "prepovedanega" območja od blizu, zaničuje varnostne protokole in je ukazal članom posadke, naj hitro ponovno napolnijo njegov revolver, in mahan s pištolo kot s kazalno palico po koncu enega prizora.

Na drugem posneteku je slišati Baldwina, ki strelja s pištolo, po tem, ko režiser zaustavi snemanje. Preiskovalci niso našli nobenih videoposnetkov streljanja, ki je potekalo med vajo v improvizirani cerkvi oktobra 2021. Sojenje Gutierrez-Reedovi je vključevalo doslej nerazkrita pričevanja očividcev streljanja. Med njimi je bil tudi Souza, ki ga je krogla zadela, ko se je premaknil in pogledal na monitor kamere – vendar nikoli ni videl pištole, ki ga je ustrelila. Asistent režije, Dave Halls, je prav tako podrobno opisal streljanje iz revolverja in posledice. Scenaristka Mamie Mitchell je medtem izjavila, da scenarij od Baldwina ni zahteval, kam naj usmeri pištolo. 'Nekdo je moral pritisniti na petelina' "Vedenje Aleca Baldwina in njegovo pomanjkanje varnosti z orožjem v cerkvi tistega dne je nekaj, za kar bo moral odgovarjati," je v svojih sklepnih besedah proti Gutierrez-Reedovi dejala tožilka Kari Morrissey. "Ne s teboj in ne danes. To bo z drugo poroti, na drug dan." Morrissey in sozagovornik Jason Lewis sta januarja pred veliko poroto predstavila primer proti Baldwinu in zagotovila obtožnico v eni sami točki kaznivega dejanja, ki jima daje dve poti do pregona. Nedavna analiza orožja jim je dala priložnost, da znova odprejo primer, po tem, ko je bila prvotna obtožnica proti Baldwinu za nenaklepni uboj umaknjena.