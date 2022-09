Kaj se bo zgodilo s kraljičinimi kosmatinci?

Pokojna britanska kraljica Elizabeta II. ni bila znana le po svojem dolgem stažu monarhinje Združenega kraljestva, izjemnem modnem stilu, stoičnosti, moralni drži ... temveč tudi po svoji ljubezni do živali. Predvsem do njenih štirinožnih valižanskih ovčarjev. Kaj se bo s corgiji zgodilo zdaj, ko je kraljica umrla?

Kraljica Elizabeta II. je večino svojega življenja imela vsaj enega valižanskega ovčarja corgija – pasmo, ki je v času njene vladavine postala simbol Buckinghamske palače. Ko je 96-letna Elizabeta v četrtek umrla, je tako za seboj pustila tudi več svojih štirinožnih prijateljev. Kraljica je corgije oboževala že kot mlada deklica. Leta 1933 je takrat sedemletna Elizabeta za prvega zaprosila po obisku prijateljev, ki so imeli takšnega psa. Njen oče, ki je kasneje postal kralj Jurij VI., je tako domov prinesel njenega prvega psička po imenu Dookie.

icon-expand Kraljica Elizabeta II. in njeni corgiji FOTO: Profimedia

A linija kraljevih štirinožcev, ki so kar sedem desetletij služili kot spremljevalci kraljice, se je začela s Susan – valižanskim corgijem, ki ga je kraljica leta 1944 prejela za svoj 18. rojstni dan. Susan je ob njej stala tudi na poroki s Filipom in kasneje ob kronanju. Vsi kraljevi corgiji, ki so sledili, so bili Susanini potomci. Kraljica jih je v času svoje vladavine naštela več kot 30.

Kot piše Reader's Digest, so bili kraljici corgiji všeč predvsem zaradi njihove "energije in neukrotljivega duha".

Susanino družinsko drevo se je zaključilo z Willow, ki je poginila leta 2018. A kraljici sta za družbo še vedno ostala še dva mešančka "dorgija". Oba sta mladička enega od kraljičinih valižanskih ovčarjev in jazbečarja njene pokojne sestre Margarete. Psa so poimenovali Vulcan in Candy. A tudi Vulcan je v tem času že poginil, Candy pa je preživela, poroča Independent.

Leta 2015 so mediji poročali, da kraljica namerno ne želi povečati števila svojih pasjih tovarišev. Potem ko je leta 2012 poginil eden njenih zadnjih corgijev, je trenerju konj Montyju Robertsu namreč povedala, da mladih psov noče imeti, ker za seboj ni želela zapustiti nobenega mladega psa. Kljub temu so se corgiji nekaj let kasneje znova vrnili v Buckinghamsko palačo. Leta 2021, ko je bil princ Filip hospitaliziran, je dobila dva mladička, ki ju je poimenovala Fergus in Muick. Obe imeni imata poseben pomen – Muick je ime dobil po priljubljenem kraju blizu kraljičinega poletnega zatočišča Balmoral, v katerem je kasneje tudi poginil, Fergus pa po stricu, ki ga ni nikoli poznala. Brat njene matere, Fergus Bowes-Lyon, je namreč umrl v prvi svetovni vojni leta 1915.

icon-expand Elizabeta II. na sprehodu s svojimi pasjimi prijatelji FOTO: Profimedia