Kaj se bo zgodilo z luksuzno vilo Billa in Melinde Gates?

Bill in Melinda Gates sta lastnika dih jemajoče vile Xanadu 2.0., ki meri kar 6131 kvadratnih metrov. Hišni kompleks se nahaja ob jezeru washingtonskega Seattla, v bližini soseske pa živi še en milijarder Jeff Bezos , ustanovitelj Amazona.

Bill in Melinda Gates

Gatesova, ki sta trenutno v postopku ločitve, katere vzrok zaenkrat ostajajo neznan, sta podrobnosti o svoji hiši skrbno varovala zase, a skozi leta so imeli nekateri obiskovalci in mediji priložnost videti njeno notranjost.

Posestvo, vredno 124 milijonov evrov, je po pričakovanju zelo razkošno: v pobočju je vgrajena garaža za približno 20 avtomobilov, vsebuje delno pokrit 60-metrski bazen s podvodnim glasbenim sistemom, ne manjka pa niti kinodvorana. Vila ponuja možnost za rekreacijo v sobi s trampolini in 232 kvadratnih metrov veliki telovadnici. Vsaka soba je opremljena s klimatsko napravo, glasbenim ozvočenjem in s stikali za luči z upravljanjem na dotik. Hiša ima sedem spalnic in kar štiriindvajset kopalnic.