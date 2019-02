Kaj se dogaja? Irina Shayk ima dovolj Lady Gaga

Ni skrivnost, da sta seBradley Cooper in Lady Gagaodlično ujela na snemanju filma Zvezda je rojena (A Star Is Born),v katerem sta zaigrala ljubezenski par. Kemijo med njima so začutili tudi oboževalci filma, zvezdnika pa sta to kemijo nato prenesla tudi na oder.

Na nedavni podelitvi oskarjev sta iz omenjenega filma odpela čudovito balado Shallow,svoj nastop pa sta začinila z nežnimi pogledi. Občinstvo v dvorani in tudi tisti pred TV zasloni so med njima takoj začutili neverjetno kemijo, o kateri še danes vsi govorijo.

Potem ko je Lady Gaga razdrla zaroko, je to samo še bolj podžgalo govorice, da se med pevko in Bradleyem plete več kot le prijateljstvo, pa čeprav je ta še vedno v srečnem razmerju z rusko manekenkoIrino Shayk.

Irinini prijatelji trdijo, da zvezdnice za svoje razmerje ne skrbi, a na družbenih omrežjih se še vedno pojavljajo namigovanja. PortalDaily Mail poroča, da je Irina prenehala slediti Lady Gaga, in sicer že nekaj dni pred oskarji. Zanimivo je, da Irina sledi 635 ljudem, med njimi pa seveda ni Bradleyjeve igralske kolegice Gage. Medtem ko Lady Gaga Irine ni nikoli sledila, sledi pa komaj 38 ljudem.