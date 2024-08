Kaj se dogaja med telovadkama Simone Biles in MyKaylo Skinner?

Ameriška ženska telovadna ekipa je na olimpijskih igrah v Parizu pričakovano osvojila zlato medaljo, peterica, ki jo sestavljajo Simone Biles, Suni Lee, Jordan Chiles, Jade Carey in Hezly Rivera, pa se je po osvojenem odličju skupaj veselila uspeha. S tem so dokazale, da niso nič manj uspešne, kot je bila ekipa pred leti, ko je bila del te še MyKayla Skinner, ki je pred tekmo dejala, da razen Simone ostala dekleta ne delajo tako trdo, kot bi morala.

Simone Biles in MyKayla Skinner sta nekdanji sotekmovalki ameriške telovadne ekipe in prijateljici, a to še ne pomeni, da lahko slednja javno govori čez novo ekipo, ki je ne sestavlja več, 27-letna Biles pa bo njene kritike mirno sprejela. Kljub temu, da sta skupaj tekmovali leta 2016 na olimpijskih igrah v Riu in leta 2020 v Tokiu, je njuno prijateljstvo naletelo na oviro, ko je Skinnerjeva javno podala nekaj negativnih komentarjev zoper štiri članice letošnje telovadne ekipe Suni Lee, Jordan Chiles, Jade Carey in Hezly Rivera.

"Zdi se mi, da poleg Simone, talent in delovnost nista takšna, kot sta bila včasih," je v posnetku, ki ga je 3. julija delila na družbenih omrežjih in na YouTubu, dejala Skinnerjeva. "Opazila sem, da veliko deklet ne trenira tako trdo in nimajo delovne etike," je še povedala. Na njene besede se je posredno odzvala Biles, ki je na družbenem omrežju delila fotografije in posnetke ekipe, ki se je oklicala za Zlata dekleta, na katerih pozirajo z zlatimi medaljami. Kljub temu, da se je MyKayla za svoje opazke pozneje opravičila, pa je nekdanji sotekmovalki in prijateljici onemogočila dostop do svojih družbenih omrežij in jo blokirala. Skinner in Biles sta bili sotekmovalki na olimpijskih igrah v Riu in Tokiu Skinner in Biles sta skupaj tekmovali od leta 2014, ko sta obe zastopali ekipo ZDA na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Nanningu na Kitajskem. Skupaj pa sta nastopili tudi na dveh olimpijskih igrah, tudi leta 2016, ko je bila Skinnerjeva tam kot nadomestna članica ekipe. Skupaj sta odpotovali tudi v Tokio, kjer je na koncu MyKayla v finalu zavzela mesto Bilesove, ker je ta odstopila od tekmovanja zaradi ponesrečenega poskoka. Skinnerjeva je na koncu pristala na drugem mestu, po olimpijskih igrah se je upokojila, z možem Jonasom Harmerjem pa sta se razveselila hčerke Charlotte. Skinnerjeva javno kritizira žensko ameriško telovadno ekipo na OI 2024 Po olimpijskih kvalifikacijah junija 2024 je Skinnerjeva podala negativne komentarje o ekipi ZDA in v videoposnetku na YouTubu, ki je bil pozneje odstranjen, povedala, da meni, da dekleta niso delala tako trdo kot prejšnje generacije telovadk.

Za slabo delovno etiko je okrivila SafeSport, neodvisno organizacijo, ki si prizadeva povečati varnost in preprečiti zlorabo športnikov. Organizacijo so ustanovili po tem, ko je bil leta 2018 obravnavan primer spolnih zlorab zdravnika Larryja Nassarja in prekinitvi sodelovanja z dolgoletnima trenerjema Márto in Belo Károlyi, za katera so telovadke trdile, da sta vedela za zdravnikove zlorabe. "Tudi zaradi SafeSporta je težko, saj trenerji ne morejo priti do športnikov in morajo biti zelo previdni, kaj govorijo," je v videu povedala Skinnerjeva in nadaljevala: "Na nek način je to res dobro, hkrati pa moraš biti malo agresiven in malo intenziven, da prideš tja, kjer moraš biti v gimnastiki." Skinnerjeva se je pozneje opravičila za svoje komentarje Kmalu po objavi videa se je Skinnerjeva morala soočiti s številnimi negativnimi odzivi na njene besede, med njimi je bila tudi Biles, ki je na Instagramu zapisala: "Vsakdo ne potrebuje mikrofona in platforme." Oglasila se je tudi Gina Chiles, mati Jordan Chiles, ki je na X zapisala: "Res je to povedala na glas in objavila. To pa je res nekaj ..." 27-letna nekdanja telovadka se je nato javno opravičila in dejala, da so bile njene besede narobe razumljene. Pojasnila je, da se njeni komentarji niso v celoti nanašali na trenutno ekipo, ki zastopa Združene države, saj ima rada in podpira vsa dekleta, ki jim uspe in je nanje ponosna.

"Šlo je bolj za pogled v mojo telovadnico, delovna etika pa je drugačna, kot je bila v obdobju Márte, ko smo mi trenirale. In ne zavzemam se za Márto in trdim, da je bilo njeno početje dobro, pravim le, da je bilo drugače," je pojasnila in video zaključila z opravičilom trenutni ekipi. Dodala je, da je srečna za njih in se ponovno opravičila, da so bile njene besede narobe razumljene. V izjavi za People pa je dodala še: "Moj namen ni bil žaliti, izraziti nespoštovanje do športnikov ali podcenjevati njihov trud. Vaše trdo delo in trud se je obrestovalo in čestitam vsakemu med vami." Biles se je na komentarje odzvala po osvojeni ekipni zlati medalji Le nekaj ur po tem, ko je ženska telovadna ekipa ZDA osvojila zlato medaljo, je Biles na družbenem omrežju objavila galerijo fotografij, na kateri skupaj s sotekmovalkami Chiles, Lee, Carey in Rivero praznujejo zmago, ob tem pa dodala predrzen pripis: "Pomanjkanje talenta, lenoba in me, olimpijske prvakinje." Komentarje so preplavila sporočila podpore ekipi.

Odzvale so se tudi druge telovadke Objavo Bilesove so komentirale tudi druge telovadke, med njimi McKayla Maroney, ki je tekmovala na olimpijskih igrah 2012: "Ne more biti bolj ikonično. Šalila se je in na koncu postala sama šala. Občutek imam, da se moram opravičiti, ker deliva enako ime."

