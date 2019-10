Kaj se je po Toševi smrti zgodilo z 'ljubeznijo njegovega življenja'?

''Moja edina princesa, lepo spi, čuval te bom v sanjah. Odkar si zopet v mojem življenju, je vse dobilo smisel. Ljubim te,'' je napisal in nato za vedno zaprl oči. Budimirjeva, nekdanja rokometašica in danes trenerka makedonske moške rokometne reprezentace, je bila s Proeskim v večletnem razmerju s prekinitvami. Spoznala sta se leta 2001 in se razšla leta 2004, tri leta kasneje pa sta obudila ljubezen in se skupaj preselila. Kmalu zatem je glasbenik umrl, Andrijana pa je bila na pogrebni slovesnosti, po pisanju tujih medijev, neutolažljiva. V obdobju žalovanja je uživala podporo Toševih oboževalcev, ki so ji namenjali spodbudne besede in pisali, da sta si bila s Tošom usojena in da bi morala roditi njegovega otroka. Na oporo pa ni naletela pri Toševi družini. Slednja jo je namreč kmalu po glasbenikovi smrti prisilno izselila iz njunega skupnega stanovanja in ji sporočila, da ni več del njihovih življenj. Svetlolaska je takrat poiskala pravico na sodišču, kjer je z več kot 200 besedilnimi sporočili, ki si jih je izmenjala s Proeskim, dokazovala pristnost njunega razmerja. Kmalu zatem se je umaknila od oči javnosti in več let žalovala med štirimi stenami. Njena dobra prijateljica in nekdanja miss Makedonije, Dragana Klopčevska, ji je želela pomagati, zato jo je predstavila znancu Johanu Budimirju iz Skopja.

Začetno poznanstvo med Andrijano in gostincem Johanom je kasneje preraslo v razmerje, svojo ljubezen pa sta s poroko okronala leta 2013. Leto dni kasneje je nekdanja rokometašica povila prvega otroka, sina Maksimirja.