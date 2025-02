Kaj se je zgodilo med Sereno Williams in Drakom?

Serena Williams je presenetila, ko se je med polčasom Super bowla na odru pridružila raperju Kendricku Lamarju. Oboževalcem 37-letnega raperja je bilo takoj jasno, čemu je na oder povabil nekdanjo teniško igralko, drugi, ki so se o tem poučili pozneje, pa so izvedeli, da je bila Serena nekdaj v zvezi z Drakom, s katerim se je Lamar zapletel v spor, ki je prišel celo na sodišče.

Ni naključje, da se je Kendricku Lamarju med nastopom na Super bowlu pridružila tudi Serena Williams. Ta je na oder stopila med izvedbo pesmi Not Like Us, s katero je 27-letnik slavno obračunal z Drakom, ki je bil pred leti v zvezi prav z nekdanjo teniško zvezdnico.

Kaj se je zgodilo med Sereno in Drakom? Draka in Sereno so prvič začeli povezovati leta 2011, govorice o njunem razmerju pa so se okrepile leta 2015, ko so ju pogosto videvali skupaj, prav tisto leto pa jo je Drake večkrat spremljal tudi na tekmovanjih.

"Spremljal je Sereno po Wimbledonu kot kužek, kamor koli je le mogel. Ni šokantno, da je bil mesec dni kasneje tudi v Torontu, ki je njegovo rojstno mesto, ko je ona tekmovala tam. Ampak iskreno, bil sem osupel, ko sem videl, da ji je sledil na naslednji turnir v Ohio," je takrat zapisal teniški poročevalec Ben Rothenberg. Dodal je:"Draku je bila Serena očitno zelo, zelo všeč, vendar nikoli ni bilo jasno, kako resno je Serena mislila z njim."

