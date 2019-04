Kaj se je zgodilo z izbranko 'Harryja Potterja'?

Pred več kot dvema desetletjema je na knjižnih policah pristal prvi del čarovniške sage Harry Potter: Kamen modrosti. Knjiga, pod katero se je podpisala avtorica J. K. Rowling in ki je tako po svojem nastanku kot vsebini k branju pritegnila rekordno število bralcev ter se zavihtela med najbolje prodajane knjige vseh časov, je svoje nadaljevanje na filmskem platnu dobila leta 2001, ko so v čevlje literarnih junakov stopili takrat še otroci Daniel Radcliffe , Emma Watson , Rupert Grint , Tom Felton in številni drugi. Kot 10-letna deklica je v vlogi rdečelase Ginny Weasley nastopila Bonnie Wright , ki je proti koncu čarovniške sage postala tudi izbranka osrednjega fiktivnega lika, Harryja Potterja.

Bonnie Wright in Daniel Radcliffe v vlogi Ginny Weasley in Harryja Potterja

28-letnica je danes močno okoljsko ozaveščena, kar je dokazala tudi kot model za blagovno znamko kopalk iz posebnega materiala. Vse so namreč narejene iz reciklirane plastične embalaže, s čimer podjetje poziva k pametni predelavi zavrženih odpadkov, približno 15 odstotkov celotnega zaslužka od prodaje pa bo namenjeno ameriški okoljevarstveni organizaciji Heal the Bay.

Vsi tisti, ki ste zamudili ogled filmov o Harryju Potterju in bi vas utegnilo zanimati, o čem pravzaprav govori najpriljubljenejša čarovniška zgodba vseh časov, kot tudi tisti, ki ste si filme že neštetokrat ogledali, pa bi to storili še enkrat več, boste imeli od danes naprej priložnost za svoj skok v čarovniški svet. Na KINO se bo namreč z današnjim dnem ob 20. uri začela predvajati 'Potterjada', ki se bo zaključila 5. maja. Udobno se zleknite in vzemite v roke svoje čarovniške palice oziroma daljinske upravljalnike ter se prepustite svetu magije in čarovniških trikov.