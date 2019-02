Kaj se je zgodilo z njenim obrazom?

Nizozemska igralka Famke Janssen je v filmu že dolgo, mnogi so jo opazili že v Jamesu Bondu - Zlato oko, zaigrala pa je tudi v filmih, kot so The Treatment, The Gingerbread Man, Srhljive skrivalnice, Zvezdniki, Družinska banda, Nekoč v mestu Venice, Možje X, Wolverine ... Na televiziji je med drugim nastopila v nadaljevanki Pod nožem lepote, ki se vrti okoli lepotne kirurgije. Kar je kar malce ironično, ker se zadnje čase v medijih pojavljajo njene fotografije, na katerih je videti, da je tudi ona podlegla plastičnim operacijam, s katerimi so pretirano zgladili njen obraz.

54-letna zvezdnica je namreč na fotografijah videti zelo drugačna in oboževalci se sprašujejo, kje je njena naravna lepota. Hitro so se pojavila vprašanja, kaj se je zgodilo z njenim lepim naravnim videzom. Fotografi so jo namreč ujeli na ulici v Londonu, kjer je njen obraz videti plastičen in 'zamrznjen'.

Zvezdnica in nekdanji model trenutno snema kratko serijo ter se pripravlja na nov projekt American Undercover.