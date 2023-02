'Kaj se je zgodilo z obrazom Madonne?'

Madonna je na nedeljski podelitvi prestižnih glasbenih nagrad grammy napovedala nastop Sama Smitha in Kim Petras, ki sta zapela uspešnico Unholy. Ob tem je pritegnila pozornost gledalcev, ki so se čudili njenemu videzu, kar so zapisali na družbenem omrežju Twitter. "Jaz, ko skušam prezreti dejstvo, da ima Madonna popolnoma nov obraz," je zapisal uporabnik Twitterja, za spletno šalo pa uporabil videoposnetek Adele na košarkarski tekmi.