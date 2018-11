Kaj se je zgodilo z obrazom zvezdnice?

Pred dnevi je luč sveta zagledal novi videospot britanske pevke Cheryl Cole. Zvezdnica, ki je bila zadnje mesece v medijih predvsem zaradi zasebnega življenja, kajti poleti je šla narazen s pevcem Liamom Paynom, se je znova vrnila v glasbene vode in objavila videospot za pesem Love Made Me Do It.

Zvezdnica se je tako po slabih dveh letih, odkar je postala mamica sinčku Bearu Greyu, vrnila na sceno in v novi pesmi poje, kako hitro se zaljubi v napačne: "Moj bog, zakaj sem tako naivna, vedno se zaljubim v kakšnega pof***c ..." A bolj kot v samo pesem so se oboževalci zapičili v videospot oziroma v to, kako je 35-letna pevka videti v obraz, kajti številni menijo, da si je pomagala tudi z obiskom plastičnega kirurga.