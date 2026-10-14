Kaj se plete med Jennifer Lopez in Keithom Urbanom?

V svetu slavnih so se razširile govorice o morebitni zvezi med Jennifer Lopez in Keithom Urbanom. Zvezdnika sta namreč oba samska, v zadnjem času pa naj bi se precej zbližala in si bila zelo naklonjena. A kljub temu, da so se nekateri nadejali novega zvezdniškega parčka, so tuji mediji zatrdili, da v ozadju zaenkrat ni nikakršnih ljubezenskih čustev.

Bo Keith Urban pomagal Jennifer Lopez pri glasbeni karieri FOTO: Profimedia - Instagram

Viri blizu pevke namreč trdijo, da 58-letnik preprosto ne ustreza tipu moškega, ki ga 57-letnica običajno išče. "Jen nenehno povezujejo z različnimi moškimi, a Keith ni njen tip. Že leta sta dobra prijatelja, vse odkar sta prvič sodelovala. Čeprav sta oba pred kratkim preživela boleč razhod, ju to zaenkrat ne bo zbližalo v romantičnem smislu," je za Daily Mail povedal vir. Njuno prijateljstvo se je sicer poglobilo, ko je J.Lo takoj stopila v stik z njim, ko je izvedela, da se ločuje od Nicole Kidman. Takrat naj bi se namreč spomnila lastnih težkih trenutkov po razhodu z Benom Affleckom in mu je želela biti v oporo.

Ni pa le prijateljstvo tisto, ki glasbenika druži, in namesto ugibanj, da se bo med njima razvila kemija v spalnici, se bo več kot očitno razvila kemija v studiu. "Jen želi narediti nekaj podobnega kot Beyonce. Načrtuje, da bo posnela nekaj country pesmi in videla, kako bo šlo. S Keithom, ki je v Nashvillu prava legenda s skoraj sto nastopi in velja za idealnega partnerja, se je pogovarjala o možnosti skupnega dela na nekaj pesmih," je še povedal vir.