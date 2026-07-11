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Tuja scena

Kaj se plete med Norrisom in znano vplivnico?

London, 11. 07. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Alix Earle in Lando Norris

Zvezdnik formule 1 Lando Norris in priljubljena ameriška vplivnica Alix Earle sta bila opažena na dolgem nočnem zmenku v Londonu. Očividci poročajo, da sta bila v klubu nerazdružljiva in sta se tam zadržala do zgodnjih jutranjih ur.

Formula 1 na Kanal A in VOYO.

Deuxmoi, priljubljen in anonimen profil na Instagramu, ki redno objavlja vroče novice iz sveta slavnih, je poročal o skrivnem srečanju med dirkačem formule 1 Landom Norrisom in priljubljeno ameriško vplivnico Alix Earle. Fotografi so ju ujeli, medtem ko sta v zgodnjih jutranjih urah skušala ločeno zapustiti nočni klub v središču Londona.

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Kot poroča Deuxmoi, sta bila dirkač in vplivnica v klubu The Twenty Two "ves večer nerazdružljiva in se vso noč pogovarjala" domnevno prav o Landovi karieri dirkača formule 1. Očividci so tabloidnemu mediju zaupali, "da naj bi se The Twenty Two zaprl ob 3. uri zjutraj, Lando pa naj bi prosil, da bi prizorišče ostalo odprto še eno uro, da bi lahko preživel več časa z Alix".

Isti klub naj bi okoli druge ure zjutraj zapustila Mick Jagger in Ronnie Wood, Norris in Earle pa sta po poročanju profila Deuxmoi tam ostala do četrte ure zjutraj.

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Alix je že pred domnevnim zmenkom v Angliji burila duhove, in sicer s svojo izbiro oprave za Wimbledon. Spletna javnost namreč meni, da je bila njena izbira korzeta in čipkastega krila neprimerna za tako prestižen dogodek.

Razlagalnik

Wimbledon je najstarejši in najbolj prestižen teniški turnir na svetu, ki se vsako leto odvija v Londonu. Ustanovljen je bil leta 1877 in je edini izmed štirih turnirjev za grand slam, ki se še vedno igra na travnati podlagi. Turnir je znan po svoji strogi tradiciji, ki vključuje obvezno belo opravo za tekmovalce ter kraljevo pokroviteljstvo, kar mu daje status dogodka, ki združuje vrhunski šport z visoko družbeno eleganco in zgodovinsko pomembnostjo.

Deuxmoi je spletni medij in profil na družbenih omrežjih, ki temelji na anonimnih prispevkih sledilcev o življenju slavnih osebnosti. Za razliko od tradicionalnih tabloidov, ki pogosto temeljijo na preverjenih dejstvih in intervjujih, Deuxmoi deluje kot platforma za 'trače' in nepreverjene informacije, ki jih pošiljajo bralci. Ta model je postal izjemno priljubljen v dobi digitalnih medijev, saj omogoča hitro širjenje govoric, hkrati pa vzdržuje avro skrivnostnosti, saj identiteta virov ostaja skrita.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Lando Norris f1 formula 1 Alix Earle zveza

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