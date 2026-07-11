Kaj se plete med Norrisom in znano vplivnico?

Deuxmoi, priljubljen in anonimen profil na Instagramu, ki redno objavlja vroče novice iz sveta slavnih, je poročal o skrivnem srečanju med dirkačem formule 1 Landom Norrisom in priljubljeno ameriško vplivnico Alix Earle . Fotografi so ju ujeli, medtem ko sta v zgodnjih jutranjih urah skušala ločeno zapustiti nočni klub v središču Londona.

Kot poroča Deuxmoi, sta bila dirkač in vplivnica v klubu The Twenty Two "ves večer nerazdružljiva in se vso noč pogovarjala" domnevno prav o Landovi karieri dirkača formule 1. Očividci so tabloidnemu mediju zaupali, "da naj bi se The Twenty Two zaprl ob 3. uri zjutraj, Lando pa naj bi prosil, da bi prizorišče ostalo odprto še eno uro, da bi lahko preživel več časa z Alix".

Isti klub naj bi okoli druge ure zjutraj zapustila Mick Jagger in Ronnie Wood, Norris in Earle pa sta po poročanju profila Deuxmoi tam ostala do četrte ure zjutraj.