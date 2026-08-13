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Kaj se skriva za poročnima prstanoma Ronalda in Georgine?

Ljubljana, 13. 08. 2026 20.08 pred 6 urami 2 min branja 0

Avtor:
Eva Kolarič
cristiano ronaldo in georgina rodriguez

Skrivna in predvsem intimna poroka Cristiana Ronalda in Georgine še naprej odmeva v javnosti. Mladoporočenca, ki sta se v družbi njunih otrok poročila 11. avgusta, sta svet obvestila zgolj z objavo na videz zelo preprostih poročnih prstanov. S to potezo sta marsikoga presenetila, glede na to, da je slavni nogometaš z ultra prestižnim zaročnim prstanom pred letom dni poskrbel za gesto, o kateri je govoril ves svet. Naša ekipa je zato pri specialistki za drage kamne preverila, za kakšna prstana gre.

Intimna poroka Ronalda in Georgine je bila v znamenju družine in presenetljive skromnosti. Čeprav bi od njiju pričakovali najdražje diamante, sta se 11. avgusta odločila za nekaj povsem drugega. Prizor preprostih prstanov na njunih rokah je bil popolno nasprotje spektakularni zaroki izpred leta dni. Gesta je takoj spodbudila ugibanja o tem, kaj se dejansko skriva za takšno izbiro in ali gre morda za vrnitev h koreninam oziroma tradiciji, kar je pri parih takega kova izjemna redkost v primerjavi s prejšnjimi javnimi gestami ultra prestiža.

Za strokovno mnenje smo se obrnili na specialistko za drage kamne Tjašo Malalan, ki je pojasnila, da Ronaldo s to potezo dejansko sledi najnovejšim trendom, ki se vračajo v preteklost. "Zelo zanimivo, odločila sta se za dva zelo enostavna poročna prstana iz rumenega zlata, kar je iskreno zelo v trendu v tem trenutku," pojasnjuje strokovnjakinja. Izbira klasičnega nakita iz rumenega zlata spominja na obdobje naših starih staršev in predstavlja večno eleganco.

Medtem ko je bil zaročni prstan z diamantom v obliki ovala ocenjen na vrtoglavih pet do šest milijonov evrov, se cena novih poročnih prstanov ocenjuje na bistveno nižjih dva do tri tisoč evrov. Ronaldova odločitev za večno klasiko namesto za nov rekordni diamant kaže na zrelost v izbiri osebnega nakita. Po analizi strokovnjakov bo Ronaldo verjetno nadaljeval z obdarovanjem v klasični smeri: "Ronaldo ima zdaj pred sabo veliko priložnosti, kjer bo lahko družino obdaril, in mislim, da bo verjetno šel v neko takšno smer z nekimi klasičnimi kosi."

Kakšni pa smo Slovenci, ko pride do izbire prstanov? Preverite v prispevku.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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