Bieberjev obraz obsijala 'božja milost'?

Skoraj 25-letni Justin Bieber ima od zdaj naprej na obrazu opomnik "božje milosti". Končno je v javnost prišel bližnji posnetek nove tetovaže zvezdnika, ki si jo je omislil že pred tedni, in sicer besede milost (grace), ki mu jo je nad obrv naredil mojster tetoviranja Jonathan "JonBoy" Valena.

"Tolikokrat sem hotel obupati v prošnjah, da bi me Bog vzel domov. Ampak potem se spomnim, kakšen je moj namen v tem svetu skozi ljudi, kot ste vi, ki jih tetoviram in delite vaše življenje v bojih, bojaznih, izgubljenih ljubezenskih občutkih, spominih in zmagah skozi te male tetovaže, za katerimi stoji največji pomen. Hvala vam. Hvala strankam, med katerimi so nekateri postali moji najboljši prijatelji. Vse vas imam rad! Božja milost zadostuje v naši šibkosti in po božji ljubezni smo tukaj v letu 2019!" je Valena zapisal ob fotografiji Justinovega obraza na Instagramu.

Bieberju seveda tetovaže niso tuje, saj je na tetovatorskem stolu preživel že na stotine ur, saj njegov torzo krasi kup tetovaž, tako s podobami živali kot tudi tistih, ki jih je posvetil Bogu. In temu je posvetil tudi najnovejšo, na svojem obrazu. Vam je všeč?