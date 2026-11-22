Marc Marquez v svetu motošporta velja za velikega zvezdnika, zato ni čudno, da se enkrat v prihodnosti pričakuje, da bo o njem posnet film. Kdo ga bo upodobil, ali za koga bi si Španec želel, da bi stopil v njegove čevlje v filmski upodobitvi, ni jasno, je pa dirkač pred dnevi komentiral, kako bi se mu zdelo, če bi ga zaigral Christian Bale.

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Pred VN Portugalske, na kateri Marquez že lahko osvoji nov naslov svetovnega prvaka, so ga mediji vprašali, kaj si misli o tem, da si ga slavni igralec želi zaigrati. "Ko velike zvezde sveta omenijo tvoje ime, pa če je to v dobrem ali slabem smislu, je to zelo dobro, še posebej, če te omenijo v dobrem smislu," je dejal v svojem šaljivem slogu, s čimer je pokazal, da mu je v čast, a ni povsem jasno zatrdil, da je to tudi njegova želja.