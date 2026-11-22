Marc Marquez v svetu motošporta velja za velikega zvezdnika, zato ni čudno, da se enkrat v prihodnosti pričakuje, da bo o njem posnet film. Kdo ga bo upodobil, ali za koga bi si Španec želel, da bi stopil v njegove čevlje v filmski upodobitvi, ni jasno, je pa dirkač pred dnevi komentiral, kako bi se mu zdelo, če bi ga zaigral Christian Bale.
Pred VN Portugalske, na kateri Marquez že lahko osvoji nov naslov svetovnega prvaka, so ga mediji vprašali, kaj si misli o tem, da si ga slavni igralec želi zaigrati. "Ko velike zvezde sveta omenijo tvoje ime, pa če je to v dobrem ali slabem smislu, je to zelo dobro, še posebej, če te omenijo v dobrem smislu," je dejal v svojem šaljivem slogu, s čimer je pokazal, da mu je v čast, a ni povsem jasno zatrdil, da je to tudi njegova želja.
Kdaj bomo videli film o legendarnem 33-letniku in kdo ga bo zaigral, torej ostaja vprašanje za konec njegove kariere. Dirkač Ducatija se mora zdaj namreč osredotočiti na boj za osvojitev naslova, 10. v karieri, ki se mu je po padcu na sobotni sprint dirki nekoliko izmaknil. Kako se bo odrezal danes in ali se bo že veselil nove trofeje? Ne zamudite ob 14. uri na Kanalu A in VOYO.
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