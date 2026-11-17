"Robert Pattinson je bil varna izbira: privlačen, belopolt, Britanec, preizkušen v velikih filmskih franšizah in nekdo, ki je že sodeloval z Villeneuveom pri filmu Dune: Peščeni planet, 3. del. Kljub temu pa nič v igralčevi dosedanji karieri ne kaže na to, da bo klasični Bond. Rad se poigrava z razgradnjo moške samozavesti in upodabljanjem moških, polnih negotovosti ali moralnih slabosti," piše New York Times.

Robert Pattinson kot James Bond. FOTO: Instagram

Ameriški Washington Post je zapisal, da je bila konkurenca huda: "A na koncu so lahko izbrali le Pattinsona, samosvojega igralca z očitno naklonjenostjo do filmskih serij, saj bo to že njegova peta." Švedski Aftonbladet med drugim piše, da je izbira 40-letnika za novega Bonda pametna že zato, ker je velika zvezda, na katero Amazon očitno stavi, da bo privabila široko občinstvo. Poleg tega ga obdaja aura večne mladosti in ga mnogi še vedno vidijo kot "tipa iz emo scene", čeprav je od njegovega preboja s filmi Somrak minilo že precej let.

Italijanska La Repubblica piše, da sta za odločitvijo zanj verjetno dva razloga. Prvi se navezuje na Harryja Potterja in Somrak: "Pattinson je pred skoraj 20 leti postal idol mladega občinstva, zlasti mladih žensk. Zdaj očitno stavijo na generacijo, ki ravno prestopa trideseto leto starosti in ne pozna nujno tradicije Bonda, morda sploh ne ve več, kdo je bil Sean Connery. Drugi razlog vidijo v Batmanu – Pattinson je že imel glavno vlogo v pomembni filmski seriji ter je daleč najbolj znan in priljubljen igralec med kandidati za vlogo Bonda."

Robert Pattinson se lahko pohvali s številnimi dobrimi vlogami v svoji karieri. FOTO: Profimedia

Francoski Liberation piše: "Z odločitvijo za Pattinsona, kar je izbira, ki je skoraj preveč dobra, da bi bila resnična, Amazon kaže določeno nervozo glede svoje naložbe, saj stavi na varnost in hollywoodskega zvezdnika, ki je bil že večkrat deležen pohval zaradi svoje vsestranskosti." Še en francoski medij Paris Match pa dodaja, da so časi pretirane moškosti minili. Z Britancem bo Bonda upodobil nov tip moškega, eleganten, prefinjen in mračen. Morda bo tako mogoče zaključiti z dolgoletnim mačizmom te vloge. Po letih govoric izbira zadovoljuje tako ljubitelje filma kot širšo javnost, tako zagovornike določene klasičnosti kot tiste, ki si želijo osvežitve mita. Na nek način je to idealna izbira.

Španski ABC opozarja, da Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan in Daniel Craig pred vlogo agenta 007 za seboj niso imeli uspešnejših karier, kot jo ima Pattinson. "V tem pogledu pa se z njim niso mogli kosati niti tekmeci, ki so jih navajale stavnice. Pattinson se mora sedaj pri 40 letih soočiti s svetom in dokazati svojo vrednost, kar zanj verjetno ne bo težka naloga, saj prav to počne že vse življenje," je pisanje ABC povzela nemška tiskovna agencija dpa.