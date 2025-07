Kaj si o poroki Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez misli Mariah Carey?

Pevka in glasbenica Mariah Carey je znana po svojih ikoničnih odgovorih novinarjem, ki nasmejejo javnost. Med njimi ne gre pozabiti njunega spora z Jennifer Lopez pred več kot dvema desetletjema. Ko so jo tedaj spraševali, kaj si misli o J.Lo, je vsakič odgovorila: "Ne poznam je." J.Lo je namreč trdila, da se s Carey poznata.

"Ni me bilo tam," je na vprašanje, kaj si misli o poroki Bezosa in Sanchez, odvrnila Carey.

Kasneje, ko je J.Lo dejala, da potrebuje osem ur spanca na noč, je Carey odvrnila: "Če bi si lahko privoščila to razkošje, da mi dejansko ne bi bilo treba peti svojih pesmi, bi tudi jaz spala osem ur na noč."

V tej maniri pa je Carey poskrbela za novo viralno izjavo. Ko so jo vprašali, kaj si misli o razkošni poroki Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez v Benetkah, si je popravila svoja sončna očala in rekla: "Ni me bilo tam." Moški jo je zatem vprašal, ali ni bila povabljena. "Oh, ne spreobračaj tematike v to," je v smehu dodala Carey.

Mnoge uporabnike družbenih omrežij je njena nova izjava nasmejala. "Čakal sem, da bo rekla, da ju ne pozna," je bilo slišati v šali.

Leta 2016 je Carey naposled sicer priznala, da se z J.Lo poznata. "Hitro jo pozabiš ... Večkrat sva se srečali. Ne poznam je tako dobro," je tedaj dejala voditeljici Wendy Williams.