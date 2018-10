Kaj si o razmerju Channinga Tatuma misli njegova bivša?

38-letni igralec Channing Tatum je bil z nekdanjo soprogo Jenno Dewan poročen od leta 2009 do aprila letos, ko sta obelodanila novico, da se bosta razšla. Kot razlog nista navedla ničesar pretresljivega, zgolj to, da se želita bolj posvetiti stvarem, ki ju veselijo v življenju – kljub temu pa naj bi se še vedno imela rada. No, očitno so tudi čustva med njima dokončno ugasnila, Tatum pa je že našel novo srčno izbranko, britansko pevko in tekstopisko Jessie J.