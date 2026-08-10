Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kaj so najbolj nenavadna in draga darila glasbenikov oboževalcem?

Los Angeles, 10. 08. 2026 07.00 pred 8 urami 3 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Beyonce na MET Gali, 2026

Veliko glasbenikov želi svoje oboževalce nagraditi za izkazano ljubezen in podporo, brez katere ne bi uspeli zgraditi tako uspešnih karier. Nekateri to storijo z albumom presenečenja, drugi pa hvaležnost izkazujejo z velikimi gestami, kakor je to nedavno storila skupina Zac Brown Band, ki je vsem obiskovalcem koncerta podarila brezplačno križarjenje.

Križarjenje za 37.000 obiskovalcev koncerta Zac Brown Banda je zares radodarno in nenavadno darilo, ki so ga v zahvalo za razprodano dvorano prejeli oboževalci skupine, ki so kupili vstopnico. "Nocoj bomo storili nekaj, za kar bi tudi Jimmy Buffett dejal, da je noro. Prav vsaki osebi tukaj bom podaril križarjenje za dva. To je največje obdarovanje v zgodovini, dame in gospodje!" je pred dnevi presenetil Brown. To pa ni edino darilo, ki so ga kdaj prejeli zvesti oboževalci za izkazano podporo.

Taylor Swift je znana po tem, da nagrajuje oboževalce in člane ekipe.
Taylor Swift je znana po tem, da nagrajuje oboževalce in člane ekipe.
FOTO: AP

Taylor Swift je leta 2014 izbranim oboževalcem poslala božična darila s personaliziranimi voščili, Drake pa je ob več različnih priložnostih svojim podpornikom delil denar. Skupina U2 je leta 2014 milijone ljudi nagradila z brezplačnim albumom Songs of Innocence, v zgodovini glasbene industrije pa so oboževalce nagrajevali tudi drugi izvajalci. Kaj so jim podarili?

Prince je bil prvi glasbenik, ki je z nakupom koncertne vstopnice podaril album

Kot je poročal The Fader, je bil Prince prvi glasbeni izvajalec, ki je ob nakupu koncertne vstopnice za turnejo ob promociji plošče Musicology, ki je izšla leta 2004, oboževalcem podaril še album. Njegovemu zgledu so nato sledili tudi drugi umetniki, dokler se zakonodaja o prodaji vstopnic leta 2020 ni spremenila. To pa ni bilo zadnjič, ko je pevec zastonj ponudil svoj novi album. Leta 2007 je njegovo ploščo Planet Earth zastonj distribuiral britanski tabloid Mail on Sunday. "To je načrtno oglaševanje," je takrat dejal Prince in dodal: "Tako mi ni treba sodelovati v poslovanju glasbene industrije, ki preživlja burne čase."

Prince je bil med prvimi zvezdniki, ki je nagrajeval oboževalce.
Prince je bil med prvimi zvezdniki, ki je nagrajeval oboževalce.
FOTO: AP

 

Brezplačni album skupine U2

Irski U2 so leta 2014 presenetili z brezplačnim albumom Songs of Innocence na eni od platform za pretočne storitve. Takrat si ga je brez stroškov na svoje računalnike naložilo več kot 500 milijonov ljudi po vsem svetu, skupina pa je v izjavi za javnost dejala, da je bil njihov cilj vedno ta, da njihova glasba doseže čim več poslušalcev.

U2 pravijo, da jim je najbolj pomembno, da njihova glasba doseže čim več ljudi.
U2 pravijo, da jim je najbolj pomembno, da njihova glasba doseže čim več ljudi.
FOTO: Profimedia

Kljub dobrim namenom pa z gesto niso bili zadovoljni plačniki platforme, zato se je skupina pozneje opravičila za svoje ravnanje.

Beyonce je poskrbela za brezplačne vstopnice za podzemno železnico

Beyonce je med svetovno turnejo Renaissance namenila nekaj manj kot 100 tisoč evrov za brezplačni prevoz s podzemno železnico za vse tiste, ki so avgusta 2023 v Washingtonu obiskali njene koncerte. Po tem, ko se je zaradi slabega vremena koncert začel uro pozneje, je vseh 98 vlakov vozilo dodatno uro.

Paul McCartney je pred leti v sklopu turneje podaril avtomobil.
Paul McCartney je pred leti v sklopu turneje podaril avtomobil.
FOTO: Profimedia

Paul McCartney je podaril avtomobil

Slavni Beatle je leta 2003 tistemu, ki je bil dvamilijonti obiskovalec njegove turneje Back to the World, podaril avtomobil. Srečna dobitnica ključev Volkswagen Beetle Cabrioleta je bila najstnica Laura, Paul McCartney pa je podpisal notranjost vozila s posvetilom: "Za Lauro. Odlično. Si dvamilijonta. Z ljubeznijo, Paul."

Justin Bieber je presenetil par, ki je gledal njegov videospot.
Justin Bieber je presenetil par, ki je gledal njegov videospot.
FOTO: Profimedia

Justin Bieber je paru podaril nova telefona

Zvezdnik je februarja 2014 v New Yorku v trgovini s telefoni in računalniki presenetil par, ki jima je kupil in podaril nova telefona. Justin Bieber naj bi opazil, da par na velikem zaslonu gleda njegov takrat novi videospot za pesem Confident, kar ga je nagovorilo in pripravilo do geste zahvale.

glasbeniki darila oboževalci

Britney Spears svojim sledilcem: Pazljivo ravnajte s svojimi telesi

Kakšen odnos imata Antonio Banderas in Melanie Griffith po ločitvi?

24ur.com Najlepše darilo muzičarjem
24ur.com Dobrodelni Fehtarji: Važno je, da vidimo, kdo nas potrebuje
24ur.com Glasbena skupina 37 tisoč oboževalcem podarila križarjenje za dve osebi
24ur.com Slavna darilna vrečka grammyjev nosi zvezdnikom bogata presenečenja
24ur.com So Fehtarji s prvim videoalbumom vrgli rokavico ostalim glasbenikom?
24ur.com Kaj vse je potrebno, da glasbeniki izpeljejo vrhunski koncert?
Cekin.si Grammyji, Super Bowl in Emmyji: spektakli, ki služijo milijarde
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
heartbreaker
10. 08. 2026 11.21
tole pa ni prince na sliki.
Odgovori
0 0
Amor Fati
10. 08. 2026 09.33
Tom Hanks je sicer mlademu nadobudnemu pisatelju podaril zelo pristižni pisalni stroj. Malokdo sicer ve, da se mu je mladenič zahvalil tako, da mu je posvetil zgodbo, ki jo je napisal za tečaj kreativnega pisanja. Ko je Tom to zgodbo prebral, se mu je preko videa, ki ga ni objavil na spletu, osebno zahvalil.
Odgovori
0 0
Amor Fati
10. 08. 2026 09.28
Rabljene košarkarske superge. 🤣
Odgovori
0 0
HitraVeverca
10. 08. 2026 09.15
Utrujena trzalica od kitare, palčka od bobnarja. Sentimentalna vrednost. Vse ostalo je razkazovanje bogastva..
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897