Kaj so najbolj nenavadna in draga darila glasbenikov oboževalcem?

Križarjenje za 37.000 obiskovalcev koncerta Zac Brown Banda je zares radodarno in nenavadno darilo, ki so ga v zahvalo za razprodano dvorano prejeli oboževalci skupine, ki so kupili vstopnico. "Nocoj bomo storili nekaj, za kar bi tudi Jimmy Buffett dejal, da je noro. Prav vsaki osebi tukaj bom podaril križarjenje za dva. To je največje obdarovanje v zgodovini, dame in gospodje!" je pred dnevi presenetil Brown. To pa ni edino darilo, ki so ga kdaj prejeli zvesti oboževalci za izkazano podporo.

Taylor Swift je znana po tem, da nagrajuje oboževalce in člane ekipe. FOTO: AP

Taylor Swift je leta 2014 izbranim oboževalcem poslala božična darila s personaliziranimi voščili, Drake pa je ob več različnih priložnostih svojim podpornikom delil denar. Skupina U2 je leta 2014 milijone ljudi nagradila z brezplačnim albumom Songs of Innocence, v zgodovini glasbene industrije pa so oboževalce nagrajevali tudi drugi izvajalci. Kaj so jim podarili?

Prince je bil prvi glasbenik, ki je z nakupom koncertne vstopnice podaril album

Kot je poročal The Fader, je bil Prince prvi glasbeni izvajalec, ki je ob nakupu koncertne vstopnice za turnejo ob promociji plošče Musicology, ki je izšla leta 2004, oboževalcem podaril še album. Njegovemu zgledu so nato sledili tudi drugi umetniki, dokler se zakonodaja o prodaji vstopnic leta 2020 ni spremenila. To pa ni bilo zadnjič, ko je pevec zastonj ponudil svoj novi album. Leta 2007 je njegovo ploščo Planet Earth zastonj distribuiral britanski tabloid Mail on Sunday. "To je načrtno oglaševanje," je takrat dejal Prince in dodal: "Tako mi ni treba sodelovati v poslovanju glasbene industrije, ki preživlja burne čase."

Prince je bil med prvimi zvezdniki, ki je nagrajeval oboževalce. FOTO: AP

Brezplačni album skupine U2

Irski U2 so leta 2014 presenetili z brezplačnim albumom Songs of Innocence na eni od platform za pretočne storitve. Takrat si ga je brez stroškov na svoje računalnike naložilo več kot 500 milijonov ljudi po vsem svetu, skupina pa je v izjavi za javnost dejala, da je bil njihov cilj vedno ta, da njihova glasba doseže čim več poslušalcev.

U2 pravijo, da jim je najbolj pomembno, da njihova glasba doseže čim več ljudi. FOTO: Profimedia

Kljub dobrim namenom pa z gesto niso bili zadovoljni plačniki platforme, zato se je skupina pozneje opravičila za svoje ravnanje.

Beyonce je poskrbela za brezplačne vstopnice za podzemno železnico

Beyonce je med svetovno turnejo Renaissance namenila nekaj manj kot 100 tisoč evrov za brezplačni prevoz s podzemno železnico za vse tiste, ki so avgusta 2023 v Washingtonu obiskali njene koncerte. Po tem, ko se je zaradi slabega vremena koncert začel uro pozneje, je vseh 98 vlakov vozilo dodatno uro.

Paul McCartney je pred leti v sklopu turneje podaril avtomobil. FOTO: Profimedia

Paul McCartney je podaril avtomobil

Slavni Beatle je leta 2003 tistemu, ki je bil dvamilijonti obiskovalec njegove turneje Back to the World, podaril avtomobil. Srečna dobitnica ključev Volkswagen Beetle Cabrioleta je bila najstnica Laura, Paul McCartney pa je podpisal notranjost vozila s posvetilom: "Za Lauro. Odlično. Si dvamilijonta. Z ljubeznijo, Paul."

Justin Bieber je presenetil par, ki je gledal njegov videospot. FOTO: Profimedia

Justin Bieber je paru podaril nova telefona