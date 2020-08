Kaj so slavni počeli, preden so zasloveli?

Zvezdniki in zvezdnice niso imeli vedno milijonov na bančnih računih, temveč so morali poprijeti za marsikatero delo, preden so postali svetovno prepoznani. Poglejte s čim so se ukvarjali Dwayne Johnson, Jennifer Aniston in Meghan Markle ter drugi, preden so izkusili svetovno slavo.

icon-expand Meghan Markle FOTO: Profimedia Preden je Megan Markle zaslovela kot igralka v seriji Nepremagljivi dvojec (Suits) in se leta 2018 poročila z britanskim princem Harryjem, je bila profesionalna kaligrafinja. Nekaj časa je bila zaposlena v podjetju Paper Sourcu in zraven pa je opravljala tudi honorarna dela. icon-expand Jennifer Aniston FOTO: AP Med novinarsko turnejo za enega od svojih filmov je danes zelo uspešna in priljubljena igralka Jennifer Aniston razkrila, da je bila njena "najtežja" služba, ki jo je kdaj imela, bila, ko je opravljala delo dostavljavke na kolesu. To je bilo v najstniških letih, ko je bila stara 19 let. icon-expand Dwayne Johnson FOTO: Profimedia Slavni rokoborec in igralec Dwayne 'The Rock' Johnson, ki ga lahko vidimo v številnih akcijskih filmih, je danes eden najbolje plačanih igralcev v Hollywoodu. A njegovi začetki so bili zelo skromni. Enkrat je tvitnil, da je bila njegovo prva služba že pri 13 letih, in sicer so ga najeli za pomivalca posode. icon-expand Cardi B FOTO: Profimedia Ameriška raperkaCardi Bje delala kot prodajalka v trgovini Amish Market v soseski Tribeca v New Yorku. Odpustili so jo, potem ko je sodelavcu dala popust pri nakupu. icon-expand Tom Cruise FOTO: Profimedia Zvezdnik filmske franšize Misija nemogoče Tom Cruise, ni bil vedno akcijski zvezdnik. Na začetku svoje poklicne poti je delal kot hotelski sluga. Nekaj časa pa je celo razmišljal o tem, da bi postal katoliški duhovnik, vendar tega očitno ni nikoli izpolnil. icon-expand Madonna FOTO: Profimedia Ko se je danes kraljica popaMadonna v mladosti preselila v New York, je na Times Squaru prodajala krofe. A to se ni dobro izšlo. Po kratkem času so jo odpustili, ker je stranke 'škropila' z nadevi. icon-expand Nicki Minaj FOTO: Profimedia Ko je Nicki Minajkončala s šolanjem, je želela postati igralka, a pri tem ni bila najbolj uspešna. Pri 19 letih je dobila službo kot natakarica v restavraciji z morskimi jedmi Red Lobster, vendar je bila odpuščena zaradi nesramnega odnosa do strank.