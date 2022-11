Kaj so za noč čarovnic postali svetovni zvezdniki?

Noč čarovnic je tudi letos zaznamovala svet slavnih in bogatih. Ameriški zvezdniki so tudi tokrat poskrbeli za zabavne, strašljive in izvirne kostume, manjkale pa niso niti oprave, v katerih so slavni pokazali veliko gole kože. In kakšni so bili letošnji trendi kostumov? Prevladovali so filmski in risani junaki.

Noč čarovnic so s poklonom filmu Čarovnice se vračajo in sestram Sanderson začinile zvezdnice serije Riverdale. Igralke Madelaine Petsch, Lili Reinhart in Camila Mendes so splet navdušile z dodelanimi kostumi čarovnic, ki so sicer pokazali veliko več kože kot originalni. Soigralke in dobre prijateljice so s skupinskim kostumom navdušile že lani, ko so postale Powerpuff dekleta.

Praznika strahu in groze letos ni zamudila niti Kylie Jenner, najmlajša sestra iz klana Kardashian - Jenner. Zvezdnica, ki za noč čarovnic navadno izbere pomanjkljiva oblačila, je tokrat presenetila. Za en večer se je namreč spremenila v Frankensteinovo soprogo iz istoimenske grozljivke, ki je izšla leta 1935. Jennerjeva je prazniku v čast izvedla profesionalno fotografiranje, s svojimi 373 milijoni sledilcev pa delila številne fotografije poklona filmski klasiki. To pa ni vse, Kylie je za noč čarovnic opravila še eno fotografiranje, tokrat v kostumu Elvire iz filma Elvira: Gospodarica teme in se s tem poklonila še eni klasiki.

icon-expand Kylie Jenner FOTO: Instagram

Tudi starejša sestra Kylie Jenner si je za praznik nadela vnaprej premišljen in dodelan kostum. Kim Kardashian je s prijateljicama Olivio Pierson in Natalie Halcro postala stripovska junakinja. Medtem ko sta Olivia in Natalie zavzeli vlogi Magik in Selene, je Kim postala Mystique, modri fikcijski lik iz Marvelovega fantazijskega sveta. Kim je v modri lateks opravi pokazala svojo izklesano postavo, uporabniki na družbenih omrežjih pa so se pošalili, da ji oprijeta oblačila še na noč čarovnic ne ubežijo.

Kim je sicer priprave na noč čarovnic pričela že pred dnevi, ko je na Instagramu delila fotografijo svojih štirih otrok. Svoje potomce je za dan preobrazila v hiphopovske legende iz devetdesetih in na družbenem omrežju požela val navdušenja. Devetletna North, šestletni Saint, štiriletna Chicago in triletni Psalm so bili v kostumih namreč na las podobni resničnim glasbenim ikonam.

Triperesno sestrsko deteljico je dopolnila Kendall Jenner, ki se je podobno kot sestra Kylie odločila za poklon filmski klasiki. Ljubiteljica narave in konjev je za noč postala Jessie, risani lik iz animirane uspešnice Svet igrač. V svojem kostumu se je kasneje udeležila tudi ene izmed hollywoodskih zabav, ki so se zadnjih nekaj dni odvijale širom Los Angelesa. Še bolj kot s kostumom risane junakinje pa je navdušila s kostumom kumarice.

Spomnimo, pred časom je po spletu zaokrožil izsek najnovejše epizode, v katerem je manekenka v kuhinji pripravljala preprost obrok, pri katerem je bilo treba na kolobarje narezati kumaro. Prav to pa je, sodeč po videnem, Jennerjevi predstavljalo zelo velik izziv, kar so v hipu opazili tudi uporabniki družbenih omrežij. Nenavadna tehnika rezanja je hitro postala tarča posmeha.

Manekenka Heidi Klum, samooklicana kraljica noči čarovnic, si je za svojo vsakoletno veliko zabavo nadela kostum črva. Nemška zvezdnica je celoten proces preobrazbe dokumentirala na svojem Instagram profilu.

Za kostum risanega junaka oziroma junakinje se je odločila tudi glasbenica Lizzo. Grammyjeva nagrajenka je oblekla kostum Marge Simpson iz animirane serije Simpsonovi. Tudi njen do potankosti dodelan kostum je navdušil uporabnike družbenih omrežij.

Da je bila letošnja noč čarovnic zares v znamenju filmskih junakov, potrjuje tudi dejstvo, da se je raper in poslovnež P Diddy s kostumom poklonil antagonistu v filmski franšizi o superjunaku Batmanu. Glasbenik je v slogu pokojnega Heatha Ledgerja poosebil zlohotnega Jokerja.

Igralka Rebel Wilson je noč čarovnic preživela v družbi dekleta in prijateljev, vsi skupaj so se odločili, da bodo za noč čarovnic postali legendarna lutka Barbie. V ta namen so si nadeli rožnata oblačila in blond lasulje ter stopili v škatle, ki so spominjale na tiste, v katerih lutke kupiš v trgovini.

Kantavtorica Janelle Monáe je za noč čarovnic postala modra pošast iz lagune iz filma Peti element. Kljub dejstvu, da je bil kostum vse prej kot udoben, se je z njim odpravila na zabavo, kjer je požela veliko navdušenja. Podobne odzive je prejela tudi na spletu, kjer uporabniki glasbenica sprva sploh niso prepoznali.

Filmski zgodbi Črni labod se je s kostumom bele in črne labodke poklonila igralka Vanessa Hudgens, ki se je čez vikend prelevila v še eno ptico, krokarja. Podobno kot preostali zvezdniki se je tudi ona udeležila ene od zabav.