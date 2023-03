V Hollywoodu se je s podelitvijo oskarjev zaključila naporna sezona podeljevanja nagrad za dosežke v filmu in televiziji. In kaj so za največjo noč v Hollywoodu oblekli zvezdniki? Prevladovali so nežni barvni toni, a to ne pomeni, da se na preprogi niso našle tudi kreacije za tiste z okusom za drznejšo modo.

V Hollywoodu so podelili oskarje in če se najpogostejše vprašanje večera navezuje na zmagovalce zlatih kipcev, je tik za njim drugo najpogostejše vprašanje: "Kaj so zvezde oblekle za največjo noč v Hollywoodu?" Veliko zvezdnic je priseglo na svetle barvne tone. Kdo je blestel v svetlih tonih? icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right V belih, bež in svetlečih opravah so blestele z oskarjem nagrajena Michelle Yeoh v kreaciji modne hiše Dior, glasbenica Tems v kreaciji modne hiše Lever Couture, z oskarjem nagrajena Jamie Lee Curtis v kreaciji modne hiše Dolce & Gabbana, Michelle Williams v kreaciji modne hiše Chanel, Halle Berry v kreaciji modne oblikovalke Tamare Ralph in Eva Longoria v kreaciji modnega oblikovalca Zuhairja Murada. V svetlih toaletah so zablestele tudi Ana de Armas v kreaciji modne hiše Louis Vuitton, Kate Hudson v kreaciji modne hiše Louis Vuitton, Florence Pugh v kreaciji modne hiše Valentino in Jessica Chastain v kreaciji modne hiše Gucci. Kdo pa se je odločil za drznejše in temnejše barve? icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Po drznejših opravah so segle Rihanna v kreaciji modne hiše Alaïa, Lady Gaga v kreaciji modne hiše Versace, Ashley Graham v kreaciji modne oblikovalke Alberte Ferretti, Stephanie Hsu v kreaciji modne hiše Valentino in Cate Blanchett v kreaciji modne hiše Louis Vuitton. Sledile so jim Angela Bassett z družino v kreaciji modne hiše Moschino, Kerry Condon v kreaciji modne hiše Versace, Cara Delevingne v kreaciji modnega oblikovalca Elieja Saaba, Halle Berry v kreaciji modne oblikovalke Tamare Ralph ter Sandra Oh v kreaciji modnega oblikovalca Giambattiste Vallija. In kaj so za najpomembnejšo noč v Hollywoodu nadeli predstavniki moškega spola? icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Zvezdniki so v veliki večini posegli po črni klasiki, tu pa tam pa se je našel tudi kdo, ki si je drznil stopiti iz okvirjev. Med najbolje oblečene zvezdnike po mnenju tujih medijev so se uvrstili Austin Butler v klasičnem suknjiču znamke Saint Laurent, z oskarjem nagrajeni Brendan Fraser v klasičnem suknjiču znamke Giorgio Armani, Lenny Kravitz v svilnati kreaciji modne hiše Saint Laurent in Dwayne "The Rock" Johnson v mareličnem suknjiču znamke Dolce & Gabbana. Pohvalo modnih kritikov so prejeli tudi Samuel L. Jackson v svetlem suknjiču modne hiše Giorgio Armani, Paul Dano v suknjiču z detajli modne hiše Dolce & Gabbana, Lorenzo Zurzolo v svetlikajočem se suknjiču modne hiše Gucci, Idris Elba v modrem suknjiču modne hiše Gucci, z oskarjem nagrajeni Ke Huy Quan v klasičnem suknjiču modne hiše Giorgio Armani ter Paul Mescal v belem suknjiču modne hiše Gucci.