Tuja scena

Kaj sta si med Super Bowlom šepetala Kim Kardashian in Lewis Hamilton?

Santa Clara, 10. 02. 2026 12.07 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
A. J.
Kim Kardashian in Lewis Hamilton

Še vedno odmeva spektakularni Super Bowl, ki je postregel s številnimi nepozabnimi trenutki, mnogi med njimi so na družbenih omrežjih že viralni. V ospredje sta se prebila tudi zvezdnika Kim Kardashian in Lewis Hamilton, ki burita duhove s svojim domnevnim razmerjem in vsebino pogovora med spektaklom v VIP-loži.

Zvezdnika Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta se prvič pojavila skupaj v javnosti in tako še bolj podžgala govorice o svojem domnevnem romantičnem razmerju. 45-letno zvezdnico resničnostnih šovov in 41-letnega britanskega dirkača Formule 1 so bliskavice fotoaparatov ujele na finalni tekmi Nacionalne nogometne lige Združenih držav Amerike na stadionu Levi's v izjemno dragi VIP-loži z njunimi zvezdniškimi prijatelji. Na družbenih omrežjih že krožijo njuni posnetki, javnost namreč zanima, kaj se plete med njima.

Njeno radovednost je vsaj delno potešila strokovnjakinja za branje z ustnic Nicola Hickling, ki je za potrebe Daily Maila podrobno analizirala posnetek njunega pogovora s Super Bowla.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če gre zaupati Nicolinim veščinam, se je športni dirkač med tekmo obrnil h Kim in ji zaupno rekel: "Ne, k mami ne bom peljal kar katerega koli dekleta. Mislim pa, da jo boš nekega dne spoznala," k temu je po krajšem premoru dodal: "Zelo se veseli, da te bo videla." 45-letna Kim se je na njegove besede odzvala nepričakovano – nelagodno se je premaknila na stolu in si pokrila obraz z rokami, preden je odgovorila zgolj: "V redu."

Poleg tega je strokovnjakinja za govorico telesa Judi James njuno interakcijo označila za spogledljivo in navedla, da Kim kaže zelo očitne telesne znake zanimanja za Hamiltona, medtem ko se njegov izraz na obrazu zmehča, kadarkoli jo pogleda.

Kardashianova je med drugim pritegnila pozornost tudi s svojim drugačnim videzom – nova pričeska s frufrujem v slogu, ki spominja na ikonični videz zvezdnice Pamele Anderson iz devetdesetih let: velika sončna očala, črn krznen plašč in vpadljiva diamantna ogrlica.

Kim Kardashian in Lewis Hamilton
Kim Kardashian in Lewis Hamilton
FOTO: Profimedia

Govorice, da sta zvezdnika, ki sta prijatelja že vrsto let, v romantičnem razmerju, so se sprožile, potem ko sta bila prejšnji teden skupaj opažena pred pariškim hotelom. "To je bilo romantično srečanje," je vir povedal za People in razkril, da je par v Francijo priletel z zasebnim letalom iz Združenega kraljestva.

Razlagalnik

Lewis Hamilton je britanski dirkač Formule 1, ki velja za enega najuspešnejših v zgodovini tega športa. Sedemkratni svetovni prvak je znan po svoji hitrosti, tehnični spretnosti in tudi po svojem vplivu izven steze, kjer se zavzema za različne družbene in okoljske pobude.

Super Bowl je vsakoletno prvenstveno tekmo ameriškega nogometa, ki jo gosti Nacionalna nogometna liga (NFL). Velja za enega najbolj gledanih športnih dogodkov v Združenih državah Amerike, znan pa je tudi po spektakularnih nastopih ob polčasih in obsežnih oglaševalskih kampanjah.

Kim Kardashian je ameriška medijska osebnost, poslovna ženska in model. Postala je znana po resničnostnem šovu 'Keeping Up with the Kardashians' in s svojo blagovno znamko SKIMS. Je ena najbolj prepoznavnih osebnosti na svetu, ki ima izjemen vpliv na področju mode, lepote in družbenih omrežij.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Kim Kardashian Lewis Hamilton Super Bowl

Navdihujoča zgodba dekleta z 'dihurjevo' pričesko

bandit1
10. 02. 2026 13.23
Povedal ji je da ni zadnja ki jo bo dal na ro r
Odgovori
0 0
Morgoth
10. 02. 2026 12.45
Kalergi agenda spet v polnem teku na tem portalu.
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
10. 02. 2026 12.44
.... šepetala sta o rožletu .. !!!
Odgovori
+1
1 0
hojladri123
10. 02. 2026 12.25
povedal da nima takega curaka kot mnogi poprej, pa je odvrnla da nima veze, važn da ma šuške.
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
10. 02. 2026 12.22
Vprašu jo je kva bo za večerjo
Odgovori
+0
1 1
