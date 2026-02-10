Kaj sta si med Super Bowlom šepetala Kim Kardashian in Lewis Hamilton?

Zvezdnika Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta se prvič pojavila skupaj v javnosti in tako še bolj podžgala govorice o svojem domnevnem romantičnem razmerju. 45-letno zvezdnico resničnostnih šovov in 41-letnega britanskega dirkača Formule 1 so bliskavice fotoaparatov ujele na finalni tekmi Nacionalne nogometne lige Združenih držav Amerike na stadionu Levi's v izjemno dragi VIP-loži z njunimi zvezdniškimi prijatelji. Na družbenih omrežjih že krožijo njuni posnetki, javnost namreč zanima, kaj se plete med njima. Njeno radovednost je vsaj delno potešila strokovnjakinja za branje z ustnic Nicola Hickling, ki je za potrebe Daily Maila podrobno analizirala posnetek njunega pogovora s Super Bowla.

Če gre zaupati Nicolinim veščinam, se je športni dirkač med tekmo obrnil h Kim in ji zaupno rekel: "Ne, k mami ne bom peljal kar katerega koli dekleta. Mislim pa, da jo boš nekega dne spoznala," k temu je po krajšem premoru dodal: "Zelo se veseli, da te bo videla." 45-letna Kim se je na njegove besede odzvala nepričakovano – nelagodno se je premaknila na stolu in si pokrila obraz z rokami, preden je odgovorila zgolj: "V redu." Poleg tega je strokovnjakinja za govorico telesa Judi James njuno interakcijo označila za spogledljivo in navedla, da Kim kaže zelo očitne telesne znake zanimanja za Hamiltona, medtem ko se njegov izraz na obrazu zmehča, kadarkoli jo pogleda. Kardashianova je med drugim pritegnila pozornost tudi s svojim drugačnim videzom – nova pričeska s frufrujem v slogu, ki spominja na ikonični videz zvezdnice Pamele Anderson iz devetdesetih let: velika sončna očala, črn krznen plašč in vpadljiva diamantna ogrlica.

Kim Kardashian in Lewis Hamilton FOTO: Profimedia

Govorice, da sta zvezdnika, ki sta prijatelja že vrsto let, v romantičnem razmerju, so se sprožile, potem ko sta bila prejšnji teden skupaj opažena pred pariškim hotelom. "To je bilo romantično srečanje," je vir povedal za People in razkril, da je par v Francijo priletel z zasebnim letalom iz Združenega kraljestva.